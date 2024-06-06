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30歲年薪破百是基本？過來人揭真實歷程：別被販賣焦慮影響、達標百萬不容易

聯合新聞網／ 彼得的外商隨筆
身處資訊爆炸的時代，很容易看到別人薪水多高，引發自身對薪水不夠的焦慮。職場示意圖／Ingimage
身處資訊爆炸的時代，很容易看到別人薪水多高，引發自身對薪水不夠的焦慮。職場示意圖／Ingimage

最近看到好多人在問哪些工作能到月薪10萬，就讓我想起多年前和月薪10萬擦身而過的經驗。

我第一次摸到年薪百萬（大概月薪10萬）是在我30歲的時候。

發給我offer的是Line，職位是客服部門的專案經理。

那時候真的好開心，因為我是從飯店業專職的，要知道想要年薪百萬可能得蹲個好幾年，做到經理才有機會。

而我那時候才剛轉換跑道不到2年，擔任的是初階的客服營運，年薪才70萬左右。

面對這樣的誘惑內心非常的掙扎，因為加薪幅度很大，而且一輩子沒想過可以領到這麼多錢。

原公司那時候雖然薪水不高，但是主管給我機會去看整個北亞的營運。

所以最後權衡之下忍痛拒絕了Line的offer，但這也成為了我未來前往regional role發展的跳板。

我最後達到年薪百萬（月薪10萬）已經是1年半以後的事情，快32歲才達成。

我從那次經驗學到3件事：

1、是你的就會是你的，談薪水不要客氣，不問白不問。有了市場價值的定錨，表示一定有其他機會，就算沒談成未來再談其他公司也更有底氣。

2、有時候需要耐心，先蹲後跳才能跳更高。不要為了一時的利益而錯失成長的機會，趁著還年輕多學一點技能，等真的有實力了薪水就會水到渠成。

3、不要被販賣焦慮的媒體左右心情，年薪百萬真的不是那麼容易達到。不要覺得30歲以前沒達到就無望，有時候我們需要一點時間等待機會的到來。

◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 薪水

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