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面試被問「怎麼處理壓力」如何回應？職場主管揭3思路：展現判斷問題來源的能力

聯合新聞網／ 彼得的外商隨筆
職場中人際關係複雜，裙帶關係尤其容易引人反感。示意圖／ingimage
職場中人際關係複雜，裙帶關係尤其容易引人反感。示意圖／ingimage

How do you work under pressure？

COVID之前我覺得自己的抗壓力應該算是蠻強的，很多工作都是兵來將擋水來土掩的感覺；但是COVID期間我們大幅的裁員，常常睡前擔心的不是事情沒做完，而是醒來的時候無法登入電腦。周遭的氛圍整個裁到整個人心惶惶。

疫情舒緩之後又是不同的壓力，公司營運為了快速的ramp up，工作量超大，常常一個禮拜工作了近70個小時都還是趕不上需求。現在聽到「How do you work under pressure」時都覺得，再大的壓力好像都有辦法扛得住。

為什麼這個問題會被設計出來？

這個問題除了了解受試者的抗壓性以外，還另外想要知道受試者如何處理這些困難的選擇。尤其在科技業當中，產業變動的速度很快，所以要求要做出來的時程有時候也會快到不合理。

而受試者如何不在來自四方的壓力和要求下還能夠保有清晰的思路是很重要的。面試的過程中主管可能會想試探受試者能不能在壓力的情況下能夠不受影響，做出合理的判斷。

面試官想要什麼樣的答案？

我在問這個問題時會考慮到的包含，「為什麼這件事情很有壓力？」，很多的受試者可能會一頭栽進回答問題，但是我其實想要知道的是受試者能不能告訴我「為什麼」，如何判斷出這件事情的壓力程度，是因為階級差所帶來的嗎？還是因為商業的價值所帶來的？背後想要偷偷考的是解決問題能力的第一步，如何判斷壓力和問題來源。

「如何處理這些壓力？」，我另外一個參考的地方是受試者能不能提供處理壓力的不同辦法，好比說直接拒絕對方來降低壓力。能夠回答更多不同情境的人代表愈有經驗。

「時間管理的能力？」，除了單純的分散單點的壓力以外，以時間換取喘息的空間也很重要。所以有時候我會故意考受試者除了單純的減少工作量來降低壓力以外還有什麼方法。

我們應該如何回答？

我通常遇到這樣的題目會把自己的解決辦法分成這些項目：

1、如何安排事情的輕重緩急：可以利用常見的艾森豪矩陣，先判斷哪些是重要且緊急的，然後透過外包以及拒絕的方式處理不緊急和不重要的事情。

2、判斷哪些是可以控制的：焦慮和壓力很大一部份是來自於自己無法控制的事情，所以我會舉例哪些是自己無法控制的，學會放下不可控制的因素或是找到可以控制這些變因的人。

3、給予時間一個範圍：跟利害關係人協商哪些是現在必須要解決的，分成short term solution vs. long term solution，用時間換取喘息的空間。

在問題之外，我們可以在哪裡找到協同效應（Synergy）？

我覺得這題比較困難的地方是大家會覺得壓力好像是自己事情，所以當被問了這樣的問題時，多數人傾向會自己找解決辦法。

但是如果可以把目光放大一點，其實會發現解決壓力是可以從團隊的角度來思考的。所以這邊的synergy是找出槓桿請人幫忙。

我會確保自己在真的需要幫助的時候趕快提出來，能夠找到合理的要求，讓同事或是老闆幫忙都是解決壓力的一種方法。

這樣老闆也會放心面試的人可以獨立判斷風險，提前提出需要幫忙，而不是埋頭苦幹最後被壓力壓垮。

◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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