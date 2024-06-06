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日本經營之神稻盛和夫使出「言靈」魔法 讓第一線疲累員工心中產生意識改革

聯合新聞網／ 樂金文化
稻盛和夫。（美聯社）
稻盛和夫。（美聯社）

「言詞具有龐大的力量，就像所謂的言靈一樣。」（編按：「言靈」指言語本身具有靈魂，有著一股不可輕視的力量）

「負面的言詞，只會產生負面的結果。」

「不能使用否定別人的話。」

「我的辭典裡本來就沒有否定的話。」

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》）
（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》）
稻盛先生經常說這些關於「言詞」的觀點。單憑這點，就看得出稻盛先生謹言慎行的一面。就因為熟知「言詞的力量」，才能將這份力量有效運用到極致。

京瓷和日本航空就是在稻盛先生的言詞激勵下，創造出奇蹟般的變化。稻盛先生在第一線遇到疲累的員工，會先說出具有「力量」的言詞，讓員工心中產生意識改革，行為有所變化，困難的現實也會逐漸好轉。

三十年來，我看過許多類似這樣「奇蹟般的場面」。這本書就是將發生奇蹟的「言詞」和「場面」集結成一冊。稻盛先生那份「言詞的力量」，我也想傳遞給這個時代辛勤工作的人們。

我是以這樣的想法撰寫本書。

筆記本上我記錄稻盛先生言論，雖然是在不同地方說出來的話，但如今回頭再看，仍可以感受到超越時代和行業的普遍性。

無論什麼時代，無論什麼行業，對誰來說都受用，能夠感受到「打動任何人的力量」。

因為稻盛先生的言詞是克服許多苦難後的產物，他的話才具備「力量」，具備確實的效果。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》作者：大田嘉仁 譯者：李友君）

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