新鮮人對未來職場不安...過來人曝3個「早知道」心聲：聰明比努力工作還重要

三個早知道，獻給即將踏入職場的社會新鮮人。

前年的這個時候參與了大學和公司合作的線上講座，分享了一些希望自己早點知道的事情。剛好最近畢業季到來，重新回顧這篇獻給新鮮人的文章。

1、以終為始從小目標開始

我們常常會覺得我不知道我的興趣是什麼，我不知道我從事這個職位有沒有好的發展。

其實有這些來自內心的問題是再正常不過的事情，因為我們很難去憑空想像未來的藍圖。

我們因為需要思考的層面太多太廣，所以腦袋就容易打結，沒有辦法爬梳出結論，進而造成多餘的焦慮。

而想要從起點開始去沙推終點長什麼樣子是非常困難的，因為一路上會有太多的可能，最後思考的方向會無限發散導致無法聚焦。

所以這邊會「建議還在摸索階段的你先去參考前人的成功經驗」，不管今天是已經畢業的學長姐或是產業裡頭的成功案例，然後研究那個案例所具備的技能。

2、聰明工作更勝努力幹活

從小到大的教育制度培養我們快速找到答案和解決方法的能力，一個題目通常只會有一個標準答案。

而這樣不斷被強化學習習慣的我們很容易帶著這樣的思維進入職場，如果老闆說一就是一甚至會覺得答案只有一個。

常常會先入為主的覺得如果自己不會的話，一定是沒有背熟答案，就把學校學習的方式套用在工作上，多花點時間看資料，多花點時間讀書，多花點時間更努力。

可是職場不是靠考試來評分的，「絕大多數的問題沒有一個標準答案，所以只是努力通常不一定會換來對等的回報。」

3、不斷練習弄假直到成真

在考試時候我們很習慣去做模擬考題，或是向學長姐要考古題來模擬。

可是我發現到了職場上，很少有人會真的直接的問資深前輩說要怎麼樣才可以複製成功。

一來有可能是因為前輩私藏，留一手，怕教了你之後他的位子會不保。

二來，可能是因為覺得自己還沒有準備好，不太敢貿然的亂問問題（我就怕被罵阿）。

其實我覺得不管是前輩不願意讓賢或是覺得自己還沒有準備好，如果想要學會某項技能「練習」都是必經之路，只有不斷的練習才能專精該項技能。

結論：職涯發展是一場認識別人和認識自己的旅程

我覺得在自己職涯的初期摸索方向是非常正常的行為，而在摸索方向的過程其實是一場瞭解別人以及認識自己的旅程。

隨著你愈了解職場上的遊戲規則和自己的能耐之後，你便會發現路可以愈走愈廣，就像不斷進化的演算法一樣，發掘無限的可能。

◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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