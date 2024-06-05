32歲存款才30萬很失敗？金融男上網討拍 網看這兩點：根本人生勝利組

32歲存款應該有多少呢？近期一位網友發文，稱自己再過幾個月就32歲了，已經到在路上會被叫叔叔的年紀，目前擁有一間25歲時買的房子，以及一台28年的歐洲車。原Po表示自己每個月要繳房貸2萬5，要給1萬塊孝親費，現在存款只有約台幣35萬，年薪也沒破百，覺得自己很失敗。文章一出，引來網友熱議。

原Po在Dcard以「即將滿32歲，存款才30萬，需要一點安慰」為題發文，稱自己目前32歲，未婚沒有小孩有一個女朋友，有一台28年的歐洲車，擁有一間25歲時買的房子。房子大約價值400萬，但有20幾年的房貸。目前原Po在金融業工作，雖然對投資有概念和方向，嘗試過多方面的投資，但也賠了非常多。原Po表示自己現在存款只有約台幣35萬，出社會到現在10年了年薪還沒破百過，讓他不經懷疑「自己是不是很失敗」。

文章引來大量網友討論，不少人認為他根本是人生勝利組，「現在都看資產誰跟你看存款，你還有房」、「有女友、又有歐洲車、又有房子，你贏了」、「也就是算上房子淨資產有500萬，這樣已經很不錯了吧。有需要用錢時可以增貸出來用，不需要賣房」、「假討拍真炫耀啦。這種人就是要別人誇獎他啦」。

也有網友安慰原Po，「不會失敗，但金融業過30還沒破百有點不ok，跳槽吧」、「不要把金錢當做衡量你人生的標準，這樣你會活得很失敗，畢竟一堆人比你有錢」、「其實算資產應該是房子市值-房貸+現金，所以等於你32歲就有400+30=430萬資產，其實你超厲害的！」、「（房貸）20幾年算什麼，廣志有32年，還有兩個小孩，一個喜歡買金飾項鍊名牌衣服的老婆要顧，而且還是單薪家庭」。

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