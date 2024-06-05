沒考上大學第一志願、染結核病 經營之神稻盛和夫「一句話」讓日本航空JAL從失敗中重生

稻盛和夫「親信中的親信」-距今約十年前，周圍的人就這樣稱呼我。別人會這樣稱呼我，是有一些原因的。

我從稻盛先生擔任京瓷董事長時，就以祕書室長的身分為稻盛先生服務約二十年。爾後，稻盛先生成為名譽董事長，在京瓷逐步成長發展的過程中，我也常常在稻盛先生的身邊工作。

挽救日本航空危機

二○一○年，日本航空（JAL）爆發經營危機，稻盛先生接受政府的強烈懇求，擔任日本航空的董事長。為了重振日本航空，稻盛先生宣布要從京瓷帶兩個人過去。其中一人就正好是我。

當時，稻盛先生介紹我時，說：「為了重振日本航空，我帶了最信賴的大田老弟來做副手。」我很感謝這番厚愛，但我的內心感受到從未體驗過的重擔，這也是事實。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》） 還記得別人稱我為「親信中的親信」，正好就是在這個時候。我在日本航空以董事長助理的身分，幫忙稻盛先生重振日本航空。這是一件「從失敗中重生」的工作，與京瓷白手起家的成長發展脈絡截然不同。

換句話說，我從擔任稻盛先生的祕書以來，約三十年的時間，近身耳聞、目睹五花八門的環境和現場，以及稻盛先生各式各樣的風采和觀念。當然，我自知這是寶貴的體驗，這段期間努力的從稻盛先生身上儘量吸取許多人生觀和價值觀。

自從擔任祕書那天起，我只要聽到稻盛先生說話，就會儘量一字不漏的記在筆記本裡。不只記錄，還會一一重讀，了解稻盛先生的人生觀和工作觀，試著活用在自己的人生中。回過神來，筆記本已經累積足足超過五十冊。

這本書就是從寫在筆記本的大量言詞中誕生的。我接觸稻盛先生的時間比誰都還要長，距離比誰都還要近，常受到稻盛先生斥責或教誨。這本書也收錄許多稻盛先生直接對我說的話。

現在想想，正因為領受和聽聞稻盛先生的許多言論，我在為人和工作上才能稍微有所成長。稻盛先生的話具備「力量」──我從自己的經驗中深信這一點。為何具備「力量」？理由很明顯。

信手拈來就有效果

「即使如此，也要敬天愛人。」這是稻盛先生生前常說的一句話。要以淺顯的方式解釋這句話，意思大概是「即使有挫折和辛酸，也不要氣餒，不要放棄，以身而為人何謂正確來判斷。只要行動時關心別人，而非憎恨，人生一定會好轉」。

不過，光看這句話，納悶的讀者或許也不少。「敬天愛人──光是這樣人生就真的會好轉嗎？」「以何謂正確來判斷，行動時關心別人──這不是理所當然的嗎？」

沒有充分了解稻盛先生人生觀和工作觀的人會抱持這樣的疑問，或許在某程度上不無道理。不過，就如正文說明的一樣，其實稻盛先生的每句話都各有深意，具備龐大的力量。

這份力量最常實證和體現在稻盛和夫本人身上。「即使如此，也要敬天愛人。」──就因為這句話，京瓷才會「成長發展」，日本航空也才有「從失敗中重生」的成功故事，我認為這樣說並不為過。

稻盛先生年輕時，經歷過許多挫折。孩提時期他染上眾人避之唯恐不及的結核病，當時甚至還被稱為「絕症」。雖然保住一命，學業成績也很優秀，卻抱病參加中學入學考試，結果落榜。後來，稻盛先生接連在人生的各階段中遭逢挫敗。

考大學失利、求職又不順

大學入學考試沒考上心中第一志願。雖然重新振作，進入在地的大學，努力用功最後獲得優秀成績，求職路上卻又諸事不順。儘管經由大學教授介紹，到位在京都的小型製造公司工作，那家公司卻是至今仍快倒閉的赤字廠商。打從第一筆薪水就遲發，常常發薪日沒付工資。在人生剛起步之際，身處在這樣的環境中，稻盛先生被鬱悶的心情驅使，經常感嘆自己的命運。

不過，稻盛先生在沒有道理可言的人生中，並沒有氣餒和放棄。「即使如此，也要敬天愛人。」或許稻盛先生曾經三番兩次把這句話說給自己聽，並以身而為人何謂正道來判斷和行動。

實際上，稻盛先生的人生從此之後就慢慢好轉。在稻盛先生拚命工作的過程中，許多贊同他的人出現，京瓷應運而生。想必稻盛先生從那之後也實踐「即使如此，也要敬天愛人」的原則，所以後來的京瓷才能成長發展，日本航空也才能從失敗中重生。

正因為克服許多苦難，稻盛先生的言詞才具備「力量」。就某層意義上，稻盛先生是將其人生從「負面」轉為「正面」的人。其中總是存在著本書將要介紹的智慧話語。

（本文出自《稻盛和夫創造奇蹟的15個處世智囊》作者：大田嘉仁 譯者：李友君）

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