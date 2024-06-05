欠債還錢後…萌白貓開心買限量超厚鮭魚生乳捲 剩280元撐到月底

今天是UCC便利商店料理選拔大賽報名截止的日期。白喵喵一進到便利商店就問店長奶奶：「UCC料理大賽的影片，您寄出了嗎？」

「我今天把食譜和影片寄出之後才來便利商店的，昨天整晚沒睡終於完成了，神奇的是，我現在一點也不睏， 好久沒有這樣專注地做一件事了，都是托白喵喵的福，我才能有這樣的經驗。」

（本文出自《便利商店也賣經濟嗎？》） 店長奶奶看起來真的很開心。「啊！對了，白喵啊，限量的超厚鮭魚生乳捲只賣到這星期，下週開始就要推出新商品了。」

白喵喵聽了店長奶奶的話後，在心中回想了一下自己紀錄的零用錢記帳本。「還了聰明喵的錢後，剩下的活動體驗費加上這個月的零用錢有1370 元，扣掉存款1000元，現在錢包中還有370元。如果拿90元出來買生乳捲的話，還剩下280元，這樣應該能撐到這個月底吧？哇！終於能買來吃了！」

避免負債 養成儲蓄習慣

人生在世，難免會遇到無法預料的經濟危機。像是突然生了重病，需要住院治療的費用，或是突如其來的失業也會 因生活費不足而陷入困頓，還有如果衝動購買超過自己能負擔的高價商品，也可能會面臨欠債的窘境。

如果負債的話，不僅要歸還本金（借的錢），還需要歸還利息，是很大的負擔。為了因應上述這些情況，我們一定要「儲蓄」，把平常的零用錢或是薪水等固定收入的一部分存起來，這樣就能以備不時之需。

剩下的零用錢該怎麼用？

賺錢的方法很多，其中一種就是將存下來的錢拿來「投資」，投資有股票、基金與定存等形式。要開一間公司需要很多錢，因此公司就會發售 「股票」來籌措經營公司所需要的錢，而購買公司股票的人則稱為「股東」，當股東所投資的公司獲利時，股東也能得利。

「基金」是指委託專家對難以直接投資的股票進行投資。而「定存」則是指將錢放在銀行，在一定的時間過後，本金和利息可以一起收回來。如果投資錯了地方或是過度投資的話，可能會蒙受損失。所以在投資之前一定要持續不斷地學習經濟並關心經濟的脈絡。

（本文出自《便利商店也賣經濟嗎？》）

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