學齡前就開始理財！家長辦兒童股票帳戶 過年紅包80%存銀行、20%投資股票

賺錢的方法很多，其中一種就是將存下來的錢拿來「投資」，投資有股票、基金與定存等形式。

要開一間公司需要很多錢，因此公司就會發售「股票」來籌措經營公司所需要的錢，而購買公司股票的人則稱為「股東」，當股東所投資的公司獲利時，股東也能得利。

「基金」是指委託專家對難以直接投資的股票進行投資。而「定存」則是指將錢放在銀行，在一定的時間過後，本金和利息可以一起收回來。

如果投資錯了地方或是過度投資的話，可能會蒙受損失。所以在投資之前一定要持續不斷地學習經濟並關心經濟的脈絡。

（本文出自《便利商店也賣經濟嗎？》）

（本文出自《便利商店也賣經濟嗎？》）

商品推薦