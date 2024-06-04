便利商店也賣經濟？「900元職業體驗費已匯」白喵開始寫零用錢記帳本擺脫負債

這一天，白喵喵放學回家，把書包放好後，發現桌上有個東西。是一個杏色箱子，上面還繫著紅色蝴蝶結。「今天又不是我生日，這是什麼啊？」白喵喵拆掉蝴蝶結，打開箱子一看，突然雙眼睜得跟十元硬幣一樣大。

箱子裡面竟然並排地擺著超厚鮭魚生乳捲，而且有12個！ 「哇！」當他閉上眼睛想要好好地享受生乳捲的時候，耳邊傳 來「噔∼噔∼」超大的震動聲響，聲音大到感覺整個房子都在搖晃。

嚇了一大跳的白喵喵張眼一看，發現自己躺在沙發上，而剛剛本來放在桌子上，裡面滿滿都是超厚鮭魚生乳捲的箱子已經消失得無影無蹤，只有白喵喵的手機孤伶伶地放在桌上。「吼！搞什麼啊！原來是作夢。至少讓我吃一口啊！」

（本文出自《便利商店也賣經濟嗎？》） 當白喵喵還在哀怨時，手機再次震動起來，白喵喵心 裡憋著一口氣很快拿起手機，發現是簡訊。而白喵喵本下垂的嘴角，也在看到簡訊內容後重新上揚了起來。

職業體驗費入帳了

「白喵喵先生的職業體驗活動費900元已經匯入喵喵銀行。」白喵喵拿著手機開心地手舞足蹈，感覺自己好像突然 變成大富翁一樣。「啊！對了！之前和聰明喵說好等我有錢要先還他的！」

白喵喵打了一通電話後就出門了。他騎著腳踏車經過公園的遊樂區、跆拳道補習班還有文具店，最後抵達了圖書館前的公園。「白喵啊！」那個在楓樹下揮著手的，不就是聰明喵嗎？

白喵喵從錢包中拿出30元還給聰明喵。「來，這裡是上次在便利商店跟你借的 30元，謝謝你那時借我錢。」

「還沒到你領零用錢的日子啊？」白喵喵給聰明喵看了一下他收到職業體驗費的簡訊。「跟你借了錢之後，一直覺得心情很沉重，現在終於輕鬆了，哈哈。」

有跟別人借錢要記得還

白喵喵從店長奶奶那裡學到信用的重要性之後，就覺得朋友之間的信用也很重要，因為失去信用的話，也會失去朋友，所以就想著如果有錢了一定要先把錢還給聰明喵。

「你現在有錢了，就可以去買超厚鮭魚生乳捲來吃了啊，你不是超想吃那個的嗎？」「哈哈，是啊！我想吃到竟然還作夢了。」

「那個不是在CAT-25 便利商店就能買到嗎？要不要現在去？」

「不用，之後再去。」

聰明喵聽了白喵喵的話，停下了腳踏車。「咦？太陽打西邊出來了嗎？超商狂粉竟然說不去便利商店？那個是春季限定啊！現在不買的話，以後可能就買不到了。」

白喵喵聽了聰明喵的話後笑了出來。其實他在便利商店做職業體驗的時候，只要一有空就會去盯著超厚鮭魚生乳捲看，每天想著的都是：「在限定發售期結束前一定要吃到它！」

「等我回家寫完『那個』之後，再決定要不要吃。」

「那個？那個是什麼？」

「你不是也每天寫嗎？每次花錢都要寫的那個啊！」

「零用錢記帳本？你也寫零用錢記帳本嗎？」

「嗯，我想寫完零用錢記帳本後再來決定。」

擅用記帳本管控花費

自從白喵喵向聰明喵借錢之後，就開始寫零用錢記帳本。剛開始店長奶奶給他時，他還嫌煩不想寫，沒想到寫了之後，發現能清楚知道自己的錢都花到哪裡。

白喵喵發現自己的錢大部分都花在買零食上，而且因為衝動購買而後悔的經驗也不少，所以他下定決心在花錢之前要多想一 次，先訂下計畫後再買。

而且，白喵喵在便利商店做體驗活動的時候也領悟了一個事實，那就是花錢很容易，賺錢卻很難。

「哇，我們白喵喵真的很不一樣了呢！有點帥喔！」白喵喵因為聰明喵的稱讚而心情大好，他也很滿意自己不同以往的模樣，心情輕鬆的騎著腳踏車，同時也下定 了決心。 「以後一定要像寫便利商店美食攻略一樣，認真的寫零用錢記帳本！」

（本文出自《便利商店也賣經濟嗎？》）