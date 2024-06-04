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內容沒意義還是搶著做...符合3特點都是「狗屁工作」 過來人吐心聲：再也不做行銷

聯合新聞網／ 王木木
有些工作，沒有熱情很難支撐下去。示意圖／聯合報系資料照片
有些工作，沒有熱情很難支撐下去。示意圖／聯合報系資料照片

行銷是個狗屁工作，我決定再也不做了。

最近在讀《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？》，書中認為沒意義的工作通常有三個特點：

1、工作沒有意義，對世界沒有貢獻，甚至有害。這份工作即使消失了也毫無影響，世界可能還因此更好

2、工作者本人也這麼覺得

3、但是因為有拿薪水或酬勞（而且通常很不錯），必須假裝工作有意義

作者定義這些工作為「狗屁工作」(Bullshit jobs），例如公關、櫃檯接待、外包商都是無實際價值的狗屁工作。

還有一個，就是我的專業——行銷。

行銷是企業的擴音器，負責讓消費者知道我們家的產品、對品牌有好感。

這樣下次你站在貨架前，面對同樣功能的瓶瓶罐罐、不知怎麼選擇時，只要腦中跳出一段朗朗上口的廣告旋律，就能推動你無意識地選擇我們家的產品。

但是我們的物質生活已經豐富過頭，行銷演變成「敲鑼打鼓叫大家來買根本不需要的東西」：高熱量的甜點、下水即縮水的快時尚、廉價塑膠小廢物、化工衣物香香豆。

在數位行銷裡，就是「敲鑼打鼓，叫大家把眼球轉到沒意義的事情上」：課金手遊、搞笑 IG 貼文、假掰質感 vlog、多巴胺短影音。

這也是我一直排斥拍攝短影音的原因。我當然知道短影音是流量密碼，行銷人非做不可，但我也知道短影音會傷害注意力，連我這種拒看短影音的人，都變得無法看完一隻10分鐘的YT影片，更何況是每天黏在短影音上的人？

明知道工作有害，我本人也這麼覺得，只為了短影音可以賺錢而假裝有意義，不是完美符合「狗屁工作」的定義嗎？

我始終相信，人類工作的目的，是讓世界變得比我們出生時更好，而行銷不在其中。

我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》已經上市。

◎本文內容已獲王木木授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 辭職

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