鋼鐵大亨心肌梗塞亡…名下財產全給女兒 遺囑內容侵害太太和兒子特留分

朱萱諭律師

老陳為鋼鐵公司之負責人，與妻子心媛結婚四十餘年，育有兒子甲及女兒乙，現均已成年。老陳因有感於年紀已達六十餘歲，須趕緊培養接班人，近年將部分公司業務交予甲、乙二人經營，深覺女兒乙未來能勝任為公司帶來佳績，故於民國113年1月3日預立自書遺囑將所有其名下資產全數由女兒乙繼承。 詎料，老陳於113年3月11日心肌梗塞去世，遺有坐落高雄市房屋五筆、現金二千萬及數筆股票。試問：老陳之妻心媛、甲、乙三人身為老陳之繼承人，繼承遺產後應如何辦理遺產分割？倘若老陳並無預立自書遺囑，三人應如何辦理遺產分割？

當親人過世後，所遺留財產要如何進行分配、分割，一直是生存的繼承人頭痛及爭執所在。而遺產分配，原則上是由全體繼承人按其應繼分比例繼承，然遺產的項目可能包括房屋、土地、存款及股票等，到底是由誰繼承房屋、由何人繼承存款或股票，勢將成為各繼承人劍拔弩張的開端。

基此，遺產應如何分配？依其分割方式的不同，可分為「遺囑分割」、「協議分割」及「裁判分割」三種：

一、遺囑分割

係指在被繼承人過世後，依《民法》第1165條規定，根據遺囑中所指定的分割方式，將財產分配給遺囑人所指定之繼承人。

（本文出自《傳富子孫，不留糾紛》） 然而，依照《民法》第1187條規定，遺囑內容不得有侵害繼承人的特留分，亦即《民法》第1223條規定保障繼承人最低遺產分配比例。此時，遺囑中未分得遺產之繼承人得依《民法》第1225條規定，主張特留分扣減權，以保權益。

二、協議分割

乃指被繼承人未以遺囑指定分割方法時，全體繼承人就遺產分配方式達成共識，因而同意簽署「遺產分割協議書」而言。

此時，繼承人則可檢附遺產稅繳清（免稅）證明書以及上開遺產分割協議書等相關文件，就不動產部分，向地政機關辦理分割繼承登記；動產（存款或股票）部分，則至金融機構辦理存款或股票繼承。

三、裁判分割

當全體繼承人無法就遺產的分割方式達成協議，始得向法院起訴，請求以「判決」決定分割方法。

而遺產分割訴訟中，法院決定遺產分割之方法時，會斟酌何種分割方法較能增進共有物之經濟效益，並兼顧全體繼承人之利益，以決定適當之分割方法，故多以「原物分割」為原則，亦即將共有物直接分配給各共有人；若原物分割難以實現或顯有困難，則以「變價分割」方式，將共有物變賣，並將所得價金分配給各共有人。

四、結語

本案例中，老陳生前有預立「自書遺囑」，故依遺囑內容應將全數遺產由女兒乙繼承，然因遺囑內容有侵害心媛以及兒子甲之特留分，心媛以及兒子甲二人得依《民法》第1225條規定，主張特留分扣減權。

此外，倘若老陳無預立自書遺囑，心媛、兒子甲、女兒乙三人得透由協議分割方式進行遺產分割，如三人無法達成協議，則得向法院提起遺產分割訴訟，由法院以判決決定分割之方法。

（本文作者為永然聯合法律事務所高雄所執業律師）

（本文出自《傳富子孫，不留糾紛》）

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