巴菲特的「12個真正有效省錢生活」秘訣

摘要 1.無論巴菲特的淨資產多寡，他的需求和慾望都很少，讓自己持續有資金用於儲蓄與投資。 2.買東西結帳前，先問自己這東西是「想要」還是「需要」？ 3.先儲蓄後消費，假設儲蓄完還有多餘的錢，更該把錢花在對的地方，過度省錢或花錢都不明智。

股神巴菲特（Warren Buffett）不僅以其投資智慧聞名於世，還以簡樸的生活方式著稱。

常言道：「留財容易，守財難；」儘管富可敵國，巴菲特依舊選擇低調簡單的生活。然而正是這種節儉的心態，讓巴菲特取得了財富上的巨大成就。

在高通膨的背景下，巴菲特的理財觀念顯得格外重要。由伯恩斯夫妻倆（Steve Burns & Holly Burns）共同經營的投資部落格New Trader U，近期整理出12個因巴菲特習慣所啟發的生活技巧，希望大家能藉由這些小撇步，實現長期的財務成功。

巴菲特有哪些節儉習慣？

1.量入為出

巴菲特相信應該先儲蓄後消費，假設儲蓄完還有多餘的錢，那麼更應該把錢花在對的地方，過度省錢或過度花費都不是明智的決定。

自1958年以來，巴菲特一直都住在一棟相對簡樸的棕色兩層樓磚造住宅，當年他花了3萬多美元買下這種房子，貴為世界前十大富豪的他，沒有追求住在奢華的豪宅，而是選擇住在一個適合他且舒適的家。

2.不欠債

巴菲特長年堅持一個原則，就是沒必要累積債務，特別是高利息的信用卡債務。他強調應該先還清這些債務，再考慮投資。

3.使用優惠券

巴菲特是少數使用優惠券的億萬富翁之一，他仍然使用優惠券、折扣券來減少花費。

就連股神都認為使用優惠券是明智之舉。比爾蓋茲也分享過，巴菲特曾經在他們一起吃午餐時，用了麥當勞的優惠券。

4.價值導向的消費

花錢時，巴菲特注重的是價值，而不僅僅是價格，無論是外出用餐還是購買日常用品，他認為每一筆消費都應該物超所值，只買高CP值的東西。

5.保持節儉心態

保持節儉的心態，讓生活低於自己的經濟水平，是節儉生活的基本原則。

節儉並不是吝嗇、斤斤計較，而是一種在所有消費購買中，明智使用金錢的心態。從巴菲特身上更可以發現，他靠著「節儉心態」來累積財富，並實現長期目標。

6.追蹤開支

股神巴菲特對追蹤開支上非常一絲不苟，甚至仔細到，他能夠知道帳戶裡每一美元的去向。New Trader U指出，密切監控還能讓你事後檢討，最近在哪個項目花太多錢了，並進行相應的調整，還有助於你編列自己的生活預算。

7.重質不重量

儘管節儉很重要，但不是什麼地方都該省。巴菲特會根據一個產品的長期價值和耐用性，來評估它是否該買。他認為該買製作精良的優質產品，而不是需要一直頻繁替換的便宜貨。

8.能夠自己來最好

巴菲特鼓勵大家保持一種DIY思維，也就是凡事盡量自己學，在持續學習新技能的過程中，變得更加獨立自主，這樣就能減少你對他人的依賴。

如果你能學會基礎會計、報稅、企業管理、投資、房屋維修、園藝或是烹飪等技藝，就不需要花錢雇用其他人，這能省下人事成本，同時還能讓你培養寶貴的技能，並變得更加足智多謀。

9.開二手車

巴菲特熱衷買二手車，可以在初始購買價格上省下大量的資金，同時避免新車在最初幾年內的快速貶值。

此外，只要能長期使用，並維持良好的保養與維護，可以幫助你把車的價值最大化，根據New Trader U文章，巴菲特曾經買過遭到冰雹輕微損傷的二手車，或是略微使用過的車，並盡可能長時間使用。

10.別想一直換更好的房子

六十多年來，巴菲特一直住在同一棟屋子，開著同一輛普通的汽車。他認為，不斷花錢升級你的居住空間，並不是必要且明智的財務決定。

儘管花錢維護房屋和進行必要的修繕很重要，但頻繁搬遷或進行昂貴的裝修，會造成更多財務壓力。相反，你從一開始就專注於創造一個舒適、功能性強的生活空間，就不需要花過多的錢。

11.盡量使用現金

巴菲特在日常購物中更喜歡用現金付錢，而不是刷信用卡，能避免高額利息債務，並更好地管理消費支出，避免超支或累積高利息債務的誘惑。

實行以現金為基礎的支出系統（例如信封法），可以替你把關，讓你花錢花在自己的預算範圍內，買東西前也會謹慎地做決定。

12.區分「想要」和「需要」

巴菲特之所以能維持簡樸的生活，關鍵就是區分慾望和需求的能力。人的慾望是無止盡的，但巴菲特優先考慮必要的支出，並盡量減少可以自由花費的錢。

無論巴菲特的淨資產多寡，他的需求和慾望都很少，他讓自己在保持財富穩定的同時，還能將多餘的資金用於儲蓄與投資，所以New Trader U建議大家，在結帳前，先問問自己，這東西是需要，還是自己想要但實際生活上是可有可無的。

「滴水穿石，非一日之功」，巴菲特持之以恆和堅持不懈的節儉心態，正如他一貫堅持長期投資策略，而他依此逐步積累巨額財富，希望透過這12個習慣，你也可以培養一種對整個生活都有益的健康理財心態。

資料來源：New Trader U、Steve Burns' X

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