COMPUTEX指引佈局亮點 科技基金一次擁有

世界第三大的電腦展COMPUTEX TAIPEI即將登場，今年以「Connecting AI」為主軸，等於為未來的科技新創產業趨勢定位，亦為偏好此類題材的投資人指引佈局方向。此次展覽主題涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續、創新六大主題，多重領域得以AI串連，凸顯欲掌握科技產業多元契機，尤須重視廣度。

觀察今年來主要股市表現，科技股挾著生成式AI運用有遍地開花之勢而持續位居市場追捧的前段班，史坦普500指數各類股年初迄今，便以通訊服務、科技等動能最為強勁，平均直逼四成的漲幅優於整體指數的10.33%。

富蘭克林投顧看好科技業前景，但機會也不會僅侷限在所謂的七大科技股，特別是這些個股股價已來到高點，因此部分估值較低的公司且擁有相似的概況，反而可望提供更佳的回報；另外在這一波科技浪潮中，也不要錯失廣泛參與科技產業的契機，建議可聚焦在「數位轉型」主題，包括AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作等，拉大參與的廣度，鎖定當紅標的的同時，亦能把握明日之星的潛力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊分析，企業獲利成長優於大盤、對數位轉型和AI的彈性需求、更穩定的利率環境及相對合理的估值四大原因支撐，預期2024年將可能又是科技股表現強勁的一年。

當前科技股氣勢仍是銳不可擋，惟股價也都累積不少漲幅，類股之間輪動態勢也相當明顯，透過科技基金參與可掌握更多類型的題材，而鑒於科技股中長期續航力道強，但波動度高且一般投資人不易掌握其節奏，定期定額與長期投資是避免錯失行情或降低買高賣低的良方，輔以設立停利停損點、逢短線拉回修正適時加碼承接，都是健康參與科技黃金期的重要策略。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><本頁不代表對任一個股的買賣建議>新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw

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