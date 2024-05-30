退休前花太多時間工作！ 作家「認識自己才不怕寂寞」：人生上半場總活在別人眼光裡

和自己交朋友 不怕寂寞找上門

人的一生中相處最久且不離不棄的朋友就是「自己」，認識自己、和自己交朋友就不怕寂寞，而能享受獨處。

進入人生下半場最重要，也很可能最被人忽視的人際關係，是和「自己」的關係！可能有人會說：我一輩子都在和自己相處怎可能忽視？事實是，人生上半場我們早已習慣活在他人的眼光之中，促使我們做什麽或不做什麽的動機大都來自外界，極少是發自內心的真實需求。

社會價值觀給所謂「成功」人生訂出各種和名利相關的規範，許多人一生汲汲營營在奉行這樣的規範中度過，到頭來後悔遺憾已時不我與。這麼說不代表賺錢、成名、贏得外界掌聲是錯的，但只能算錦上添花，因為生命 中有比這些更重要的追求。

之前網路上曾流傳過這樣一個故事，一位長期在安 寧病房工作的資深護士，將無數絕症病人臨終所言整理出「人生5大憾事」，按順序分別是：

1.沒有勇於追求夢想 2.花太多時間工作 3.沒有勇氣表達內心的情感 4.沒有和老朋友保持連絡 5.沒有讓自己更快樂些

或許有人會說「不是我不想追求，而是家庭或環境 限制我去做這些事」，這句話似是而非，甚至可說不負責任，臨終病人感到遺憾的原因不是做不到──如果嘗試後 仍做不到那也沒什麽好遺憾的，而是因為根本沒有努力嘗 試而感到後悔莫名。 個人解讀這 5 件事其實可以簡化成一句話，那就是沒有努力「做自己」。以第1個遺憾為例，絕大多數人 終其一生都在追求理想，但有多少人仔細思考過所謂的 「理想」究竟是別人加諸在自己身上，還是發自內心的真實渴望。

以愛畫畫的人為例，技藝高超的畫家可以賺許多錢， 贏得掌聲和尊敬，但如果他作畫的出發點只是這些，很快 就會失去對繪畫的興趣，因為不斷重複做同樣的事不但自己會膩，也容易被人遺忘。

跟自己交朋友最重要，或應該說唯一的方法，就是找到屬於自己的人生職志，並且在不斷學習成長中獲得樂趣和成就感。至於名和利，是可能的副產品，但不是主要追求目標，有很好，沒有也不會改變創造和學習的初衷。

有2個英文字：alone、lonely，聽起來意思差不多，其實含義大不同。alone 指的是「獨處」，喜歡獨處的人必定懂得如何跟自己交朋友，因為那會讓他有更多時間和動力專注在與職志相關的事物上。 至於獨處久了是否會感到 lonely「孤獨」，成為一個孤單老人？絕對不會！因為喜歡獨處的人必定自信、自重，這樣的人容易吸引他人主動靠近，反倒是經常呼朋引 伴看似受歡迎的人，一旦筵席結束失落感油然而生，必須經常與他人抱團取暖，長此以往會失去自我。

我離開職場後的第1年就曾經歷過這樣的心路歷程， 當時因為時間多經常找一群人聚會吃喝，一段時間後卻感覺失落空虛。前文說過好朋友的3大特質是友直、友諒、 友多聞，生活中有幾位這樣的朋友已屬不易，期待每個認識的人都符合這些條件不切實際。

有些人退休後才發現社交圈大幅縮小，產生恐慌心理，這時候該做的，除了走出戶外，開闊心胸之外，更重要的是趁機認識自己。要做到這點，最有用的方法之一是閱讀，一旦進入書的世界，等同結識古今中外有趣有料的各式人物，從這些人的思維行為中反求諸己。

認識自己就能找到職志，從事職志正是和自己交朋友，有些退休族害怕孤單寂寞，不知如何打發時間，以職志為生活重心的人，不但不怕孤單，甚至會刻意營造獨處時間。想想看，一個愛畫畫的人，空閒時除了作畫，還要 上課、看畫展、研讀各種繪畫知識，哪有時間感到孤獨？

人都喜歡和有自信的人在一起，喜歡獨處的人即使走到天涯海角也不用擔心沒朋友，相反地，因為怕孤單而看似交友廣闊的人容易產生依賴心理，尤其容易將家人子孫視為理所當然，處處干涉，和這樣的人交往通常壓力較大，令人不願靠近。

許多年長者自認是長輩於是對家人頤指氣使，甚至情緒勒索，這麼做只會把親人往外推，即使和子孫同住在 一個屋簷下，也要盡量獨立自主，留空間給家人，也留空 間給自己。兒孫自有兒孫福的道理人人懂，真的要做到需 要相當程度的自律。

不管有多少親朋好友，不管和家人、親友感情多好，別忘了所有人到頭來都是一個人，生活總歸是自己在過，許多時候外界的改變，外人的去留，並非自身能夠掌握，唯一不離不棄的朋友只有自己，好好把這個朋友交好，孤單寂寞就不會找上門來。

（本文摘自金尉出版《FIRE，然後呢？：金錢、人際關係、健康……真實退休生活，老黑要告訴你的7件事！》，作者：田臨斌）

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