33K小資女買「3房2廳公寓」還能存8千！網見1點秒勸：該換工作

近年房價漲幅驚人，令許多小資族感嘆，買房的夢想難如登天。不過近日一位網友分享，月薪33K的她已在基隆買房，目前房貸還到第五年，扣除固定開支，每月還能存下8000多元，更表示要「努力在48歲繳完房貸」，還分享了自己的理財規劃，引來大批網友留言，「羨慕妳的衝勁」、「看到你這樣過生活，我覺得有點慚愧」。

原PO在Dcard上發文表示，她買的是基隆三房兩廳的40年公寓，一層一戶約30坪左右，原本花了快400萬入手，目前附近已漲到550萬以上。不過她透露，除了還到第五年的房貸以外，當初買房時她還借了50萬元補足頭期款的差額。

原PO也分享了自己的收入與開銷，她的月薪是33600元，月休4天，扣掉房貸14000元、保險4000元、勞健保及電話費7000元等固定開銷後，每月還剩8000多元，除了早餐自己煮之外，午晚餐都在工作的店裡解決。

此外，原PO的物欲不高，在買房前若是想消費，一定只買必需品，平時也不逛百貨公司、衣服只買平價的，買房後碰到疫情，又剛好省下每年出國的花費，加上房子的用途是自住，沒有房租等開銷。

原PO將自己的規劃分享給月薪3萬多的月光族網友參考，並表示，她的目標是在48歲時將房貸繳清，之後考慮換個月休8天、薪水更高的工作，未來若有餘裕，也會買ETF存退休金，「雖然我現在的薪資只夠打平開銷，但對未來仍不畏懼」。

不少網友讀完文章後稱讚原PO，「太猛，看到你這樣過生活我覺得自己有點慚愧」、「羨慕妳的衝勁，明明月薪差不多也沒什麼物慾，我卻一直不敢買房，也一直焦慮存款不夠，妳的經驗給了我一點希望」、「加油！自住需求確實先求有再求好，你很厲害了一個人扛房貸」、「滿厲害的啊，對自己人生很負責」。

也有網友勸原PO趕緊換工作，「還是建議換個月薪高一點，或至少可以週休二日的工作，對身體比較好」、「月休4天薪水才33600？第一件事應該是去找薪水合理一點的工作」、「你的薪水月休不合理，很多餐飲薪資都更高了，月休也有8天」。

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