年輕人生活壓力大...擔心財務自由遙不可及 過來人給6建議：現在盡力省錢

現在的年輕世代背負了沈重的責任和壓力，本文提供6項學習和職場的建議給還在學或處於職涯前期的年輕人。

之前所言大都針對已經或即將邁入人生下半場，有一定年紀的讀者，這個章節專門寫給年輕人。

如果年輕的你正在看這本書，我佩服你，能夠為人生未雨綢繆，提前規劃。書中再三強調的快樂人生3要素：金錢、健康、職志，每一項都具備長期積累特性，越早開始計畫和行動，越可能早一步達到預期目標。

這也是我過去10幾年從讀者反饋中得出的結論，越年輕的讀者越可能達到工作成就、財務自由，甚至提早退休等目標。從我與多位年輕讀者的長期交流中，了解他們即使眼前有許多挑戰和障礙，但總能保持積極專注態度，化繁為簡，在不同人生階段完成階段性任務。

現代年輕人所處的就業環境和我年輕時不一樣，我們這批幸運的嬰兒潮世代經歷了台灣經濟奇蹟年代，只要願意努力，不管白領或藍領、創業或打工，大都能打下穩定的經濟基礎。如今時代變了，要在詭譎多變的科技社會生存發展，只是努力還不夠，需要具備更多與眾不同的技能。

隨著社會變遷，年輕一代的人生態度和價值觀和過去也有大幅改變，早一代人難得聽聞成年人不婚不生，現在不婚不生已快成為社會主流，少子化和老年化使得年輕世代身負的責任越加沉重。

基於這些，我對於還在學或處於職涯前期的年輕人，有以下幾個建議：

建議1：念有興趣的科系、和英文交朋友

學校所學基本決定了日後從事的行業，如果不是志趣所在，大把時光在沉悶無聊中度過，混得差的掙扎於溫飽、混得好的多點名利，仍難以實現自我。

做喜歡的事不能保證成功，但能保證較好的學習成長和較大的挫折容忍，還能在離開職場後過較高品質的退休生活。

現代人離開校園後通常最常用到的學科就是英文，雖然不懂英文一樣可以過日子，但善加利用可以大幅提升工作和生活品質。

學英文不一定要考高分，但是要和英文做朋友，語言不是在學校學的，而是在生活中長期接觸使用的結果。

建議2：忠於工作，但不要忠於公司

拿人錢財，為人消災是基本職業道德，對眼前工作不滿意就滿腹牢騷、不盡心力，不但自己不開心，別人也一定看得出來，很難有好下場。

無論想改善工作狀況、換職位，或跳槽到其他公司，努力做好手上的工作都是先決條件，所謂騎驢找馬，前提是先把胯下那匹驢騎好。

有些人對公司（或老闆）有一種莫名的情感依託，在面臨去留時會產生罪惡感，這點完全沒必要。企業就是企業，政策隨盈利狀況改變而改變，再好的公司待久了，還是會讓人成為一隻井底蛙，無論是否滿意現在的工作，都要偶爾伸頭往外看看，比較過後做出的去留判斷，才能既符合個人，也符合企業的長遠需求。

建議3：遠離香菸、1週至少運動3次

年輕時很難真正了解健康的重要，有壞習慣也不會立即得到懲罰，但不是不報，而是時候未到，累積的影響中年後會一一顯現。我從17歲開始抽了近30年香菸，差點完全毀掉下半場人生，幸好後來辛苦戒掉，是人生中自認為最值得驕傲的英勇舉動。

健康管理不出飲食和運動，而既然醇酒美食是美好人生的重要成分，我不後悔沒有努力節制。但是運動不一樣，尤其進入人生下半場，決定生活品質的通常不是金錢、地位，而是運動習慣，但別等過了中年才開始培養，存健康和存錢一樣，越早開始越有效。

多數上班族希望儘早退休，這取決於財務自由程度，靠拿死薪水和省吃儉用不容易達到目標，長期投資理財有其必要性。

以退休規劃為前提的理財要把握2個原則：長期穩健、分散風險。

只要看清物質欲求的本質，不做人云亦云的追求，要達到財務自由目標其實不像許多人想像的那麼困難。

分清楚「授權」和「依賴」的區別，尤其像管理行事曆、整理帳單、安排出差，這些事儘量不要假手他人，除了能更好的掌控工作細節，還能養成有用的生活習慣，工作帶來的光環和便利總有一天要退去，懂得如何生活才是王道。

建議 5：不要因為「時間到了」結婚生子

多數人會結婚生子，但真正思考過為何要做這件事的人不多。家庭之於人生是把雙面刃，和諧家庭是人生樂趣和意義的泉源，問題家庭則可能製造各種悲慘不幸，家庭生活好與壞，無關運氣，取決於當事人是否成熟思考。

如果有疑惑，盡量不要在外界壓力下成家或生小孩。人生是自己的，任何人不能代替，如果出問題，即使是摯親也很難一起承擔後果。我不是鼓勵單身，家庭對人生有極大的正面意義，只是成本很高，決定前務必想清楚，否則寧晚勿早、寧缺勿濫。

財務自由才能享受人生，對多數人來說，除了努力工作，還需要投資理財。我年輕時的投資以全軍覆沒收場，回想起來不是運氣不好，而是不懂理財。現代人不管學校所學為何，理財都必須是主動自發的修習科目。

錢之於生活的重要性不言可喻，但說到底它是工具，不是目標，重點是「夠」，不是「多」。年輕時努力賺錢，用力省錢，絕對有必要，一旦步入中年跨越溫飽，就要逐漸把注意力轉到聰明花錢，做錢的主人而不是奴隸。

以上，與年輕人共勉之！

（本文摘自金尉出版《FIRE，然後呢？：金錢、人際關係、健康……真實退休生活，老黑要告訴你的7件事！》，作者：田臨斌）

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