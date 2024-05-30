《「我是有錢人」迷思743》大嬸洗腦閨密勞保破產 投資專家籲年輕人買房而非0050 她怒：不負責任

話只講一半的人

前幾天在坐捷運時，不小心偷聽到旁邊一位大嬸，一個勁地跟旁邊的閨密「洗腦」：現在勞保破產迫在眉睫，有一份穩定的被動收入很是重要。所以，妳應該把妳現在住的房子拿去貸款，投入我推薦給妳的投資標的上，以賺取穩定的被動收入。

然而，這位大嬸沒有講的下半段重點是：投資一定只會賺，完全不會賠錢嗎？且就算被動投資月月都有錢可領，也一定代表「每一期所領金額都一樣」。再說了，高配息的商品，若是配到本金，或是沒有填息，那配出來的「被動收入」，只不過是從自己的左手，配給右手而已。

更何況，投資人的淨收入，還得扣掉「股利併入個人綜合所得」中課稅，以及每筆配息超過2萬元時的健保補充保費；而且，費率未來還有可能進一步調高。

年輕人要買房

又例如前幾日，有一位投資專家，拿出30多年前買房的資料顯示，他那時買房的「貸款成數不是8成，是5成！當時的利率不是2%出頭，是12%起跳！當時也沒有寬限期，只能貸20年，不是現在的40年」。所以，他依舊鼓勵年輕人買房，而不是投資0050。

然而，這位專家沒有說的另一半重點是：就算30年前的貸款成數是5成、貸款利率是12%起跳，但當時的物價、社會新鮮人的起薪、收入減去支出的儲蓄，以及每坪房價，與現在的差距又是多少？

因為實情是：30年來，社會薪鮮人起薪不進且退，物價騰貴，房價也從原本忠孝東路精華區的每坪數萬元，到現在至少百萬元起跳。這樣的差異，能說30年前年輕人購屋負擔，跟時下的年輕人一樣？

實際用一個簡單的數學運算，就可以輕易戳穿以上的假相：30年前30坪的房子，每坪假設20萬元（實際上完全不用20萬元）、總價也不過600萬元。就算只能貸5成、貸款利率12%，每月貸款約是6萬6000多元。

隨手附上一則之前的新聞顯示，40年前，台北市仁愛路58坪只賣470萬元，忠孝東路四段57坪只要470萬元，每坪都不到10萬元。然而，同樣房子現在的房價是3000萬元，就算能貸到八成，房貸利率2%每月本息平均攤還利率，則高達11萬多元。

政府沒跟民眾講的事

再例如過去政府單位，常常以「高所得的人，因為自願提繳的金額可以免計入當年度申報的個人綜合所得稅，所以可以省稅」為由，吸引高所得人能「多多自提」。

然而政府完全不會說的是，實際試算的結果卻是：大額自願扣繳退休金省下的所得稅有沒有比較划算？以上計算下來的結果是「可能沒差多少」，要繳的稅差不多（政府都有精算過），但若再考量自己的投資報酬率因素進去，結果就又會不同了。

然而，以上這種「話只講一半」的專家，會造成投資理財大眾，產生以下的幾大不利影響：

首先，投資理財不知道，也無法「與時俱進」。沒錯，四十年前如果有錢，投資房地產之後的投報率，的確是漲幅驚人。然而，就像「過去的績效，並不代表未來」一樣，投資理財「不與時俱進」的結果，不是可能導致虧損，就是在投資理財的道路上「事倍功半」。

其次，這些言論，會讓民眾忽略掉投資很有可能產生的「虧損風險」。當專家只是「話說一半」時，可能會讓所有理財大眾覺得：投資幾乎是穩賺不賠、毫無虧錢的可能。

只不過，投資世界的運作邏輯向來就是：凡是投資，當有可能賺錢時，就一定不可能沒有虧損的可能。然而，實際的虧損，是民眾必須親自負擔，至於說話的專家，可是一點責任也沒有。

再者，借款投資，風險則是「等比級數倍增」。也許對於幸運兒來說，投資獲利加上槓桿操作，可以讓人快速致富；但是，水能載舟，亦能覆舟。當投資大眾頻頻利用借款去做投資，一但產生虧損，那也是會讓投資人在一夕之間，產生龐大且無法負擔的債務。

最後，則是「可能陷入更高投資風險」。當專家以「獲利最大」方式，「過於吹捧」某一投資標的，而不是從「資產配置」角度進行投資理財決策時，投資理財大眾很有可能因為過於重押某一資產，而讓自己曝露在更高的風險之中，值得一般大眾進一步深思。

商品推薦