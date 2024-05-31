先生跟公婆皆過世…媳婦無小孩能繼承夫家遺產？律師分析繼承順位

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聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
示意圖／ingimage。
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媳婦可以繼承公公遺產

有人問：公公過世時，遺留的透天厝由3個兒子「公同共有」，幾年後小兒子過世但無子女，媳婦（小兒子的老婆）可以繼承小兒子對於透天厝「公同共有」1/3的權利嗎？

媳婦可以繼承公公透天厝「公同共有」的權利，但最終分配時，仍有許多法律程序要「克服」。

我抓重點分析：

1.小兒子過世後，小兒子的遺產就由媳婦（小兒子的老婆）跟婆婆（如果婆婆不在，就是跟大伯、二伯）繼承，在還沒分割遺產前，小兒子的遺產就由繼承人公同共有。

2.小兒子的遺產中，有公公透天厝公同共有的權利（小兒子繼承來的）。

3.承上，所以在遺產還沒有分割的情形下，媳婦繼承到了公公的遺產-透天厝公同共有權利。

以下我們假設公公的繼承人就是3個兒子（婆婆早於公公過世），所以小兒子可以繼承1/3公公的遺產。

小兒子的繼承人就是媳婦與大伯、二伯，所以媳婦繼承了1/2丈夫（小兒子的遺產）。

也就是說媳婦繼承了1/6公公遺產的權利。

4.但這並不代表媳婦取得了「公公的透天厝」，但絕對可以取得「相對應的價值」。換句話說，抽象的繼承權利還需要透過遺產的分割，也就是要打破繼承人間「公同共有關係」，才能讓遺產分配給各繼承人。

5.如果公公、小兒子沒有寫遺囑，在這案例中分割遺產有兩種方法：「協議分割」與「裁判分割」。

6.公公所遺留下來的遺產，包括透天厝的房產，全體公公的繼承人加上媳婦（小兒子的繼承人），如果可以達成共識，就可以簽字分配，只要全體達成共識，各種分配方案均可。

7.如果是透過法院的訴訟裁判分割，法官會依照各自的應繼分比例「公平分配」。

8.至於公公留下來的透天厝遺產，是屬於小兒子無償取得，並不屬於夫妻剩餘財產差額分配請求權的計算。

9.媳婦是否能夠取得「公公的透天厝」，就要看協議分割的共識或法院的裁判結果了！

10.其實－如果公公有想法寫遺囑，或小兒子有寫遺囑安排，都可以減少未來繼承人因為協商而產生的摩擦，也有助於財富分配的秩序與穩定，讓家中充滿平安與愛。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

公公 媳婦 子女 繼承人 繼承權 老婆 透天厝 遺產

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