當年1項疏忽大家都沒察覺 Dyson研發人員才讓無扇葉風扇誕生

企業反覆透過問題的發現→解決→發現→解決的循環獲取相對應的報酬，藉此維持經濟活動的運作。如上所述，在科技的幫助下，解決問題已經變得相對輕鬆。也就是說，人們愈來愈常聽到：「你不必再費心勞力去解決這個問題了。」

比較敏銳的人可能已經發現，所謂的「問題發現力」，就是構想新商機的能力。身為企業顧問，這次疫情帶給我最深刻的體悟是，幾乎所有客戶的既有商業模式都受到打擊。

有些企業的營業額只受到輕微的影響，但也有些企業的營業額減少了九成。無論如何，既有的商業模式幾乎都受到了打擊。大家都知道必須找出新的活路，卻想不出任何點子。許多商務人士擅長從1做到10，甚至100，卻無法從0做到1。

本文出自《未來力》 也就是說，企業嚴重缺乏「問題發現力」。反過來說，企業今後迫切需要擁有問題發現力的人才。問題發現力不僅是構想新商機，也包括創造商品和服務的能力。

家電製造商Dyson研發的「無扇葉風扇」就是一項因為發現了問題而誕生的熱銷商品。電風扇是一百多年前的發明，自從最初的發明以來，所有的產品都帶有扇葉。然而，電風扇從誕生之初就存在一些潛在的問題，例如孩童把手指伸進去會很危險，以及扇葉很容易沾染灰塵等。

然而，過去沒有任何人發現這是必須解決的問題。也就是說，人們的思考僅止於維持現狀，認為「電風扇就是需要扇葉，自己小心不要把手伸進去就好」，或是「扇葉髒了清潔一下就好」。

全世界應該有相當多人參與了電風扇的研發工作，卻沒有一個人察覺這件事。然而，Dyson的研發人員發現了這個問題，沒有扇葉的電風扇也才因此誕生。

在這個所有市場都被認為處於飽和狀態的時代，擁有問題發現力的人才非常難能可貴，因為他們是可以為企業創造突破口的人才。

（本文出自《未來力：打造不被AI取代的19種關鍵技能》，作者：友村晉 譯者：陳心慧）

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