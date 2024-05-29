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不肯為自己花錢的對象不值得！作家：不是看重物質、關鍵在價值觀不同

聯合新聞網／ 菲女狼
兩個人在一起最大的考驗是價值觀的磨合。交往示意圖／ingimage
兩個人在一起最大的考驗是價值觀的磨合。交往示意圖／ingimage

網站上流傳一句話：如果一個人，無法給你金錢支持、無法提供情緒價值、給不了正面陪伴，那不如捨棄算了。

這句話引起正反兩面討論，有些人覺得言之有理，有些人則認為未免太過功利。菲倒覺得這句話只不過講出了很多人不敢講的真相。

我們不用貪圖別人的財富。但却可以從他人是否願意花錢在你身上，評估對你有幾分真心假意。

首先，一個人如果對你很小氣，那就表示他對你沒有多上心。最起碼，他愛自己遠比愛你得多。大難都還沒來，平日一分一毫都跟你斤斤計較了，怎麼有辦法共度人生的起伏與挑戰。

另外，一個人對你小氣，他的小氣不會只表現在一件事情身上，而是會表現在很多事情的取捨。

追求時期或談戀愛時期，彼此還是單獨的個體，牽扯沒那麼多，矛盾可能還算有限。一旦共組家庭，小從柴米油鹽，大到買房裝潢，甚至小孩的教育費，可以爭吵的話題多得是。

所以，面對一個人的小氣，或者說是價值觀的不同，這不是忍一時風平浪靜，未來就會很美好的事情。

金錢不應該是一段關係的唯一標誌，但它卻能夠反映出一個人對關係的態度和價值觀。

◎本文內容已獲菲女狼授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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