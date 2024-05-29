日本足球甲級聯賽隊伍導入AI 訂最適當門票價格減少剩票
此外，多個日本足球甲級聯賽的隊伍都導入AI系統，由AI訂定最適當的門票價格，進而減少剩票。這也是因為人類發現了問題而出現的系統。
再次強調，AI不會主動思考「我想要讓足球場坐滿客人！」充其量不過是為有如此想法的人類提供幫助罷了。
除此之外，只要人類能夠發現問題，例如能否設法改善交通堵塞的情況等，那麼剩下的問題交給AI解決就行。
利用感應器偵測道路的交通流量，再透過AI即時調整切換交通燈號的最佳時機來解決交通堵塞問題，盡可能創造出不容易堵塞的局面。
換句話說，解決問題的工作交給科技，人類只需要專心發現問題。也就是與科技分工合作。
目前計算交通堵塞的量子電腦依舊昂貴，今後如果價格下降且更加普及，則科技解決問題的能力將進一步提升，人類更能夠把精力放在發現問題上。
（本文出自《未來力：打造不被AI取代的19種關鍵技能》，作者：友村晉 譯者：陳心慧）
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