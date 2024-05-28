快訊

韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

綠營反國會改革為何矛頭都對準黃國昌？關鍵只有一個字

豪宅「晴空匯」燒出高樓危機 28樓火災竹市雲梯車僅救援到8樓

小資族靠投資實現財富自由只是夢？達人分享過往經驗：不要拿沒錢當藉口

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
小資族如何跨出理財第一步，真正存到錢？存錢示意圖／ingimage
小資族如何跨出理財第一步，真正存到錢？存錢示意圖／ingimage

小資族可以滾出千萬資產嗎？先試著跨出理財第一步。

為什麼莎莉開始理財因為「想退休」，想像一下整天閒晃戶頭還能定期進帳，那麼總要開始執行看看才有收穫。

莎莉在設定目標執行後，身體好像有股力量不斷推著前進，不知不覺工作有了動力、現金流也慢慢加大。

投資的資金到底如何分批投入，風險控管不盲目追尋高報酬，有時候相對保守並非一件壞事。從賠六位數到成長七位數的洗禮後，更能體會那種慢中求穩的踏實感。

如何選股有妙招，可以利用台灣50指數作為母體篩選，設置觀察名單再慢慢研究透徹投資，資產需要持續投入等待時間發酵。

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

存股

延伸閱讀

00919單月定期定額人數破10萬 達人教戰：小資累積資產建議「直直扣下去」

00919、0056、00713、00878…還能配多少？ 專家教查：有盈餘存股免擔心

小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多少張？理財專家：現實很骨感

台股創新高...投資小白現在買00929、0050適合嗎？達人揭關鍵：微笑曲線很重要

相關新聞

小資族靠投資實現財富自由只是夢？達人分享過往經驗：不要拿沒錢當藉口

小資族可以滾出千萬資產嗎？先試著跨出理財第一步。

上班連演戲都不願意…盡情做自己喜怒全放臉上！ 職場老鳥：「冷藏」方式對付這種人就好

採取的作法就是不幫他調升職級，更別說有加薪的機會。當然，如果公司有出資讓員工進修學習的機會，自然也輪不到...

夫突過世沒留遺囑！婆婆要媳「拋棄繼承」：他是我花錢養大的

老公突然過世沒立遺囑，遺產怎麼辦？有位媳婦正遇到這種難題，正值壯年的丈夫突然辭世，兩人沒有小孩，婆婆提出希望媳婦拋棄繼承，因為「那是她花錢養大的兒子」，讓媳婦很傻眼。

AI來了！ 保險公司電腦自動執行Excel 一篇文章瞬轉成五張PowerPoint簡報

迄今為止，無論是學生或商務人士都將「問題解決力」當作是重要的技能。大家都說必須培養解決力。「問題解決力」聽起來很響亮，…

要提早退休「必知10件事」！ 小師傅：八成薪水丟股市別放銀行、學會習慣套牢、盡快買房

窮人存錢，有錢人借錢，銀行只是仲介而已，大家都在挖老實人定存的錢。

打造不被AI取代的關鍵「未來力」 日專家：結合三項技能就能成為稀有人才

我在〈技能⑤：未來預測力〉的章節介紹了藤原和博的著作《十年後你有工作嗎？未來的「受雇力」》（Dimond 社），他在書中提倡，成為某個領域百分之一的存在…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。