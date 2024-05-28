小資族靠投資實現財富自由只是夢？達人分享過往經驗：不要拿沒錢當藉口
小資族可以滾出千萬資產嗎？先試著跨出理財第一步。
為什麼莎莉開始理財因為「想退休」，想像一下整天閒晃戶頭還能定期進帳，那麼總要開始執行看看才有收穫。
莎莉在設定目標執行後，身體好像有股力量不斷推著前進，不知不覺工作有了動力、現金流也慢慢加大。
投資的資金到底如何分批投入，風險控管不盲目追尋高報酬，有時候相對保守並非一件壞事。從賠六位數到成長七位數的洗禮後，更能體會那種慢中求穩的踏實感。
如何選股有妙招，可以利用台灣50指數作為母體篩選，設置觀察名單再慢慢研究透徹投資，資產需要持續投入等待時間發酵。
◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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