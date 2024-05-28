快訊

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

立院「青鳥行動」深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

上班連演戲都不願意…盡情做自己喜怒全放臉上！ 職場老鳥：「冷藏」方式對付這種人就好

聯合新聞網／ 菲女狼

職場意氣用事討不到好果子吃

小葉談起他的新組員阿良，笑說現在真的有一些搞不清楚職場生態的年輕人，分不清公司跟家裡不一樣，上班也跟上學大不相同，小葉講一句，他回好幾句，常常讓小葉覺得現在到底誰是主管、誰是下屬

說起這個阿良，也不是真的有多壞。只不過，坐沒坐像、站沒站樣，讓小葉看了不是很順眼。再加上，做不好表情管理， 動不動就把不開心放在臉上，搞不清楚狀況的人，還以為小葉或是同事都欠他錢呢。

大夥笑著說：「依照你過往的脾氣，你早就把他開了，怎麼還留著他？」

「他工作品質還可以，還算能用，沒有需要我大費周章把他弄走。」小葉解釋著：「再說，他愛擺臭臉我又沒差，吃虧的是他自己。」

對小葉而言，雖然他實在不喜阿良，不過能力堪用的阿良，犯不著小葉大動干戈進行PIP員工績效輔導（Performance improvement Plan）。他採取的作法就是不幫他調升職級，更別說有加薪的機會。當然，如果公司有出資讓員工進修學習的機會，自然也輪不到小葉。

一般人在這種情況下，久而久之就會自動求去，小葉也就不用費心處理。

如果久不加薪升級，阿良還能待得下去，小葉也就當作檢個便宜勞工。

「阿良當然可以繼續擺臭臉，我也可以繼續冷藏他下去。我一點都沒有差。」小葉如是說：「他只是我好幾個下屬當中的一個，他表現得好不好影響不到我的績效，但他浪費消耗的是他寶貴的年華。」

阿良可能想都沒想到，主管小葉心裡是這樣想的。

自以為解了一時之氣，沒想到，自己愛擺臭臉的迴力鏢，傷到的是自己。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

下屬 主管 年輕人 績效 職場

延伸閱讀

00713股58元破紀錄…4月回檔展現驚人抗跌能力！ 存股哥：進可攻退可守的高股息ETF

當沖靠少許本金月賺10萬不是夢？ 肥羊「鬼話連篇」：交易越多錢就賠越兇

小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多少張？理財專家：現實很骨感

00919、0056、00713、00878…還能配多少？ 專家教查：有盈餘存股免擔心

相關新聞

上班連演戲都不願意…盡情做自己喜怒全放臉上！ 職場老鳥：「冷藏」方式對付這種人就好

採取的作法就是不幫他調升職級，更別說有加薪的機會。當然，如果公司有出資讓員工進修學習的機會，自然也輪不到...

夫突過世沒留遺囑！婆婆要媳「拋棄繼承」：他是我花錢養大的

老公突然過世沒立遺囑，遺產怎麼辦？有位媳婦正遇到這種難題，正值壯年的丈夫突然辭世，兩人沒有小孩，婆婆提出希望媳婦拋棄繼承，因為「那是她花錢養大的兒子」，讓媳婦很傻眼。

AI來了！ 保險公司電腦自動執行Excel 一篇文章瞬轉成五張PowerPoint簡報

迄今為止，無論是學生或商務人士都將「問題解決力」當作是重要的技能。大家都說必須培養解決力。「問題解決力」聽起來很響亮，…

要提早退休「必知10件事」！ 小師傅：八成薪水丟股市別放銀行、學會習慣套牢、盡快買房

窮人存錢，有錢人借錢，銀行只是仲介而已，大家都在挖老實人定存的錢。

打造不被AI取代的關鍵「未來力」 日專家：結合三項技能就能成為稀有人才

我在〈技能⑤：未來預測力〉的章節介紹了藤原和博的著作《十年後你有工作嗎？未來的「受雇力」》（Dimond 社），他在書中提倡，成為某個領域百分之一的存在…

達人傳授外匯交易心法 排除盲區提高勝率

DREAM從事外匯交易十二年，曾待過投顧業，後來在保險公司接觸外匯，由於當時國內外匯市場並不透明，他曾遠赴英國、瑞士考察券商的真實性，讓自己的交易更扎實篤定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。