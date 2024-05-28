上班連演戲都不願意…盡情做自己喜怒全放臉上！ 職場老鳥：「冷藏」方式對付這種人就好

職場意氣用事討不到好果子吃

小葉談起他的新組員阿良，笑說現在真的有一些搞不清楚職場生態的年輕人，分不清公司跟家裡不一樣，上班也跟上學大不相同，小葉講一句，他回好幾句，常常讓小葉覺得現在到底誰是主管、誰是下屬？

說起這個阿良，也不是真的有多壞。只不過，坐沒坐像、站沒站樣，讓小葉看了不是很順眼。再加上，做不好表情管理， 動不動就把不開心放在臉上，搞不清楚狀況的人，還以為小葉或是同事都欠他錢呢。

大夥笑著說：「依照你過往的脾氣，你早就把他開了，怎麼還留著他？」

「他工作品質還可以，還算能用，沒有需要我大費周章把他弄走。」小葉解釋著：「再說，他愛擺臭臉我又沒差，吃虧的是他自己。」

對小葉而言，雖然他實在不喜阿良，不過能力堪用的阿良，犯不著小葉大動干戈進行PIP員工績效輔導（Performance improvement Plan）。他採取的作法就是不幫他調升職級，更別說有加薪的機會。當然，如果公司有出資讓員工進修學習的機會，自然也輪不到小葉。

一般人在這種情況下，久而久之就會自動求去，小葉也就不用費心處理。

如果久不加薪升級，阿良還能待得下去，小葉也就當作檢個便宜勞工。

「阿良當然可以繼續擺臭臉，我也可以繼續冷藏他下去。我一點都沒有差。」小葉如是說：「他只是我好幾個下屬當中的一個，他表現得好不好影響不到我的績效，但他浪費消耗的是他寶貴的年華。」

阿良可能想都沒想到，主管小葉心裡是這樣想的。

自以為解了一時之氣，沒想到，自己愛擺臭臉的迴力鏢，傷到的是自己。

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