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夫突過世沒留遺囑！婆婆要媳「拋棄繼承」：他是我花錢養大的

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婆媳爭遺產示意圖。圖/ingimage
圖為婆媳爭遺產示意圖。圖/ingimage

老公突然過世沒立遺囑，遺產怎麼辦？有位媳婦正遇到這種難題，正值壯年的丈夫突然辭世，兩人沒有小孩，婆婆提出希望媳婦拋棄繼承，因為「那是她花錢養大的兒子」，讓媳婦很傻眼。

原PO在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區抱怨，今年初40幾歲的老公突然離世，家人都很傷心。她沒申請夫妻財產分配權，想說既然沒遺囑，那按法律和婆婆平分。這時婆婆卻提出驚人要求，希望媳婦「拋棄繼承」，想拿走所有遺產。

原PO體諒婆婆喪子之痛，年紀大了也無法工作，她沒有辦理「拋棄繼承」，但把大多數夫妻共有的錢給了婆婆。原PO只保留了自己的錢，其他老公投資的股票、美金存款，全都轉到婆婆帳戶。婆婆想領兒子的勞保津貼、死亡津貼，媳婦也聽話辦理放棄，每月一萬多元勞保金也都轉到婆婆帳戶。

壓垮原PO的最後一根稻草，是婆婆拿了這麼多遺產，又來追討兒子生前最後一筆20萬元醫療刷卡費用，原PO終於生氣拒給，婆婆鬧著要剖開房間的豬公。眼看婆婆「軟土深掘」，這位善良的原PO發現自己「大錯特錯」，決定以後算清楚，趕快搬家，一切讓法律說話，從此當沒有這婆婆。

網友嘆息人心好貪，「怎麼有這麼自私的婆婆！」、「妳太善良了，但這種婆婆還是不要有交集的好」、「這個時代心善真的沒用，現實點好」、「最好是完全斷了跟她的聯繫，被她說自私也好，不要被她情緒勒索，妳自己的界線要堅守好」、「給婆婆的錢記得要有憑據，避免以後困擾」。

網友提醒媳婦快搬家，「記得不要同住，同住妳就有扶養責任喔」、「媳婦無扶養義務，但同住有照顧義務，所以媳婦必須走」、「不要跟她住一起，如果房子是妳們夫妻共同持有，房子先讓她住沒關係，反正她賣不了。假如是先生名字，妳也有一半持有，她也動不了」、「還好你們沒有小孩，不然妳這輩子就別想脫離惡婆婆了」。

婆婆 媳婦 遺產

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