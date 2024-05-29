大型賣場每天商品價格不一樣！ AI根據天氣、存貨量開啟動態調價系統

過去白領工作的自動化進展緩慢，但現在已經逐步自動化。由此可見，科技已經能夠幫助我們解決問題，我認為留給人類的工作將會以發現問題（社會的問題）為主。

會這麼說是因為，AI等科技不會思考「為什麼」。AI等科技可以在我們交付問題的瞬間立刻解決，但無法自主發現問題。科技不會思考「這對人類來說很麻煩！ 好想對社會發展做出貢獻！」等。

本文出自《未來力》 例如：美國大型零售企業沃爾瑪（Wal-Mart）為了減少滯銷商品的廢棄物處理量，導入了動態調價系統。

這項技術是AI根據當天的天氣、存貨量、過去的銷售成績等，計算出各商品的最適當價格，自動變更顯示在商品貨架上的銷售價格。過去是由經驗豐富的現場員工憑藉直覺，以人工的方式調整販賣價格。

然而，AI本身不會思考「這個工作我比人類更擅長，讓我來代替人類執行吧」，而是要由人類思考「使用AI進行自動化可能可以減少廢棄量」，在發現問題之後才會導入AI。

也就是說，人類負責發現問題（想要進一步減少廢棄物），科技負責解決問題（即時自動變更銷售價格）。真是精采的團隊合作！

（本文出自《未來力：打造不被AI取代的19種關鍵技能》，作者：友村晉 譯者：陳心慧）

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