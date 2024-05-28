AI來了！ 保險公司電腦自動執行Excel 一篇文章瞬轉成五張PowerPoint簡報

問題發現力可以創造出新商機

迄今為止，無論是學生或商務人士都將「問題解決力」當作是重要的技能。大家都說必須培養解決力。

「問題解決力」聽起來很響亮，想必是容易受到矚目的原因，也因此管理階層和優秀的行銷人員經常把這項技能掛在嘴邊。

然而，做為未來的技能，重要的是「問題發現力」，不是「解決力」，而是「發現力」，換句話說，就是具備提出「為什麼」的質疑能力。

科技負責解決問題 人類負責發現問題

迄今為止，只要發現某個問題，總是大家一起齊心協力解決問題。然而，今後大部分問題都會透過AI或科技來解決。

例如ChatGPT等生成式AI，只要使用人類的語言提問，AI便會以人類的語言提供多種解決方案的選項，而且瞬間就可以完成。

本文出自《未來力》 再舉一個例子。在商業領域有所謂的RPA技術。RPA是「Robotic Process Automation」（機器人流程自動化）的簡稱，這項技術是機器人學習並自動處理過去需要人類使用電腦處理的作業流程。

例如過去使用Excel手動記錄員工的出勤狀況，統計之後再計算薪水，又或者以人工統計業務部門的銷售成績並做成報告，現在這些都可以自動化完成。

舉一個實際的例子，第一生命保險公司在辦公室某個角落放置數台電腦，而人們無法碰觸這些電腦。看著這排電腦的螢幕畫面，會發現電腦正在自動執行Excel等程式，以完成相關事務的處理。

過去需要人工處理的業務，現在由電腦軟體學習並自動處理。該公司宣稱，透過導入RPA，每年能成功將一五．七萬小時的電腦工作自動化。

自動化不僅限於例行性工作。只要使用微軟提供的「Copilot」功能，就連創意工作也能夠自動化，可以製作出漂亮的PowerPoint簡報。

例如只要下達「請將這篇文章轉換成五張PowerPoint投影片，設計要適合公司內部簡報使用，文字少、字體大，多使用圖像」的指令，瞬間就可以完成 PowerPoint 簡報。這只是「Copilot」功能的其中一個例子。

（本文出自《未來力：打造不被AI取代的19種關鍵技能》，作者：友村晉 譯者：陳心慧）

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