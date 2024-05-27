要提早退休「必知10件事」！ 小師傅：八成薪水丟股市別放銀行、學會習慣套牢、盡快買房
我從16歲開始打工後，就很想提早達到財務自由，總是想著如何快速賺錢。當兵退伍後，為了賺錢我嘗試過直銷和賣小吃，但最終都沒賺到錢，幸好也沒有賠什麼錢。現在回想起來，雖然是很好的體驗，但也浪費了兩三年的時間。如果那時候好好找份工作並早點把資金投入市場，現在的情況會大不相同。
在27歲之前，我完全沒有投資概念，連證券戶是什麼都不知道，只知道存錢。當時，我身上只有50萬，而且全部放在銀行，因為通膨每年都在裡面賠錢。如果在有生之年可以有時光機讓我回到27歲之前，我會告訴自己以下10件事情，幫助我快速達到財富自由：
1.趕快先開證券戶：
研究做功課的時候就要開證券戶。有開戶的人都未必會買股票，更何況是不開戶的。如果你真的不去開戶，那就永遠都不可能會有個開始。
2.提高本業薪水或者兼職增加收入：
通過努力工作和兼職增加收入來源。
3.乖乖存股，不做價差：
不要試圖通過短期買賣股票來賺取價差，而是選擇穩定的ETF進行長期投資，獲取股息。
4.把薪水八成都投入股市，不要放銀行：
窮人存錢，有錢人借錢，銀行只是仲介而已，大家都在挖老實人定存的錢。
5.研究槓桿（質押、信貸、房貸）：
了解如何利用槓桿來加速投資，質押股票、申請信貸和房貸。
6.不要人云亦云，道聽途說：
投資時不要盲從他人的意見，要有自己的判斷。
7.趕快買房，開啟五倍槓桿：
買來自住，房貸不繳本金可能幾千元就能解決。何必租房給房東拿去繳本息，沒有人願意賣的比買的時候還低。房價只會越墊越高，很多人都是買房後就愈來愈有錢了。
8.在股市裡先學會套牢，套是一種習慣：
真的沒辦法猜到高低點，什麼時候再來股災也不知道。最重要的是有沒有按照自己的節奏，股災來的當下有沒有錢能再加碼，分配好自己的投資才是最重要的，因為我們真的猜不到市場的漲跌。
9.保持學習，不斷增進投資知識：
參加投資課程、閱讀相關書籍，持續提升自己的心理素質。
10.人在有錢時，放個屁都是真理，人在沒錢時，說一堆真理也只是個屁：
財富能提升你的話語權和影響力，所以要努力讓自己變得有錢。
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
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