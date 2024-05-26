打造不被AI取代的關鍵「未來力」 日專家：結合三項技能就能成為稀有人才

培養「個人品牌力」的方法就是成為百萬分之一的稀有角色。

我在〈技能⑤：未來預測力〉的章節介紹了藤原和博的著作《十年後你有工作嗎？未來的「受雇力」》（Dimond 社），他在書中提倡，成為某個領域百分之一的存在，如果能夠結合三種領域，就能成為「1/100×1/1/100×1/1/100×1=1/10000」，也就是成為百萬分之一的稀有存在。

在某個領域成為百分之一的存在，代表已經是該領域的專家。多數人已經從事某個職業很多年，因此成為最初的百分之一應該不是難事。然而，百分之一的存在隨處可見。無論是公司同事，或是同部門的競爭對手，都有可能是百分之一的存在，因此成為百分之一稱不上擁有個人品牌力。

本文出自《未來力》 例如一個擁有多年工作經驗的廣告公司業務，他既是那個行業的專家，也已經在所有日本人當中成為百分之一的存在。一個工作多年的行銷顧問是行銷的專家，而一個工作多年的網頁設計師是網頁設計的專家。

一萬小時法則

然而，到處都是相同程度的專家。因此藤原和博才會提出，必須從百分之一提升到百萬分之一，成為稀有人才。為此還必須在其他兩個領域成為百分之一的存在，也就是成為專家。

這時應用的是所謂的「一萬小時法則」。「一萬小時法則」是美國記者葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在他暢銷全球的著作《異數：超凡與平凡的界線在哪裡？》（Outliers: The Story of Success，日文版由講談社出版）中所提倡的法則，他透過許多案例得到一個結論，那就是，無論哪一種專業，只要堅持一萬個小時，就能成為該領域的佼佼者。

根據藤原和博所說，若要實現「一萬小時法則」，大約需要花費五年的時間。我認為如果能夠運用科技進行有效率的學習，就不需要花費這麼長的時間。利用線上學習、YouTube 或書籍等，有效率地學習，某些領域可能只需要一至兩年的時間就能精通，成為專家。

只要成為另外兩個領域的專家，就可以成為百萬分之一的稀有人才，建立不會被捲入價格競爭的個人品牌。以我而言，我以前是業務，之後培養了架設網站的技能，再加上網路行銷的工作經驗，成為三個領域的專家。擅長跑業務又懂得網路行銷的網頁設計者，這樣的人在日本可能是屬於萬分之一的稀有人才。

我現在也持續磨練自己的技能，致力成為能夠預測未來的顧問，朝著億分之一的超稀有人才之路邁進，建立全日本獨一無二的個人品牌。是不是很厲害呢？

我還打算培養英語力，創造無人可以模仿或撼動的品牌價值。光是寫下來就讓我感到振奮。（笑）─ 失禮了。讓我回歸正題。透過培養個人品牌力，成為「獨一無二」的存在，就能跳脫價格競爭的漩渦，進而增加收入。

即使成為百萬分之一的稀有人才，但如果三個領域當中的其中之一過時，可能就會變成萬分之一。也正因為如此，我隨時重新計算，避免陷入這樣的情況。不要以為成為百萬分之一就可以放心了，必須隨時重新檢視與計算。

懂得傳遞訊息

我想要補充，即使你好不容易培養了百萬分之一的個人品牌力，如果沒有人知道，就無法轉換成金錢。因此必須懂得傳遞資訊，讓第三者發現你的個人品牌價值。

這不僅限於像我這樣的自由工作者，公司員工也一樣。可以透過部落格、社群媒體、YouTube 等，讓全世界知道你是擁有個人品牌力的稀有人才。

同時兼具藝人、繪本作家、作家身分的西野亮廣在著作《革命的號角：現代的金錢和廣告》（幻冬舍）中，使用了「儲信」這個詞彙。儲蓄的不是金錢，而是信用。

西野亮廣認為，「儲信」才是二十一世紀的賺錢方式。傳遞訊息，並累積自己做為某個領域專家的信用，進而建立個人品牌，這才是換取金錢的方式，實際上，我就是不斷以未來學家的身分傳遞資訊，儲蓄我的信用。

若是YouTuber可以透過訂閱人數和觀看人數明確看到「儲信」的增加，其帶來的結果就是確立「友村晋是值得信賴的未來預測專家」的地位。

「儲信」可以透過許多不同的形式轉換成金錢。可能是做為顧問的酬勞，可能是講座或演講的車馬費，也可能是數位轉型課程的講師費。換句話說，不是一下子就販賣商品或服務來換取相對應的金錢，而是先儲蓄顧客的信賴，再根據顧客的需要來獲得相應的報酬。

請大家務必在培養個人品牌力之後，把訊息傳遞出去。

（本文出自《未來力：打造不被AI取代的19種關鍵技能》，作者：友村晉 譯者：陳心慧）

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