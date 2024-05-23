20年前就退休年獲利5%！訂3原則做1事 作家：累積財富不重要、重點是有錢花

說了這麼多，現在就來談談退休理財究竟該怎麼做吧！首先聲明，我不是所謂的理財達人，無法教導各位理財撇步，讓財產快速累積，並且因而得以提早退休，從此過著幸福快樂的日子。

不但我做不到，我也不相信任何人做得到，坊間有太多教人如何在短時間內致富的方法，我一個都不信。因為如果真能如此，這些專家達人何必還要靠收版稅上媒體、開課程等方法辛苦賺錢，倒不是說他們都是騙子，他們只是利用人性貪婪吸引願者上鉤而已。

我相信的方法很老套，大致不出3件事：努力工作、異地退休、謹慎理財！

針對理財這部分，退休後的做法顯然和退休前不一樣，因為工作有固定收入，投資可以大膽一些，越靠近退休年紀越需要保守穩健，退休之後承受風險能力不能說歸零，但很低。

退休理財必須掌握幾個原則，一是長期穩定、二是分散風險、三是不碰不懂的東西。在這幾個原則下，能夠選擇的理財方法其實相當有限，像期貨、虛擬貨幣、衍生性金融產品等，除非是鑽研這方面專家，否則最好別碰，即使是專家，因為不符合長期穩定原則，退休後也最好別碰。

銀行定存風險很低，但除非利息能超過通貨膨脹，否則錢只會越存越薄；至於儲蓄險，之前提過不要把保險和理財混為一談，因為很可能兩邊的目的都達不到，剩下可以考慮的是債券、股票、基金、外匯，前3項有相當程度相通性，尤其考量到分散風險原則，個人認為可以簡化成ETF（指數股票型基金）。

外匯部分，不是指外幣買賣，而是放定存。這點有其特殊性，個人因為曾經在海外不同國家工作生活，對當地政經環境有一定了解，而且因為薪水領外幣所以有開立銀行帳戶，並長期保持一定存款額度。我不建議不熟悉當地的人，只因利率較高就買外幣生利息。

ETF是近年很受歡迎的投資標的，其實它早就存在於市場，只是早幾年沒有受到足夠注意而已，原因是總有許多其他標的比它賺得又多又快。但隨著金融市場起起落落，尤其經歷幾次金融風暴後，人們開始發現ETF是在獲利和風險間一個相對平衡的產品，尤其適合對風險承受度不高的投資者。

上班族可以用定期定額方式投資ETF，是累積退休金的好方法，但對退休族來說，重點不是累積財富，而是在不動用到老本的前提下確保有錢可花，做法是放一筆資金在可配息的ETF上 ，然後就不要再三心二意，不要管市場如何變化，也不要管最新流行產品，乖乖長期領配息當生活費就好。

ETF的種類很多，除非對某種行業或市場特別了解，否則建議盡量分散，例如50大企業等。至於選擇何地市場，個人看法是選美國或世界，這樣說有點「不愛國」，但從獲利和風險角度看，海外市場畢竟較大，選擇較多，講到錢，人還是現實點好。

外幣定存除了有風險低、利息高的好處外，還有分散風險的功用。所有貨幣都有升值和貶值的時候，資產分散在不同貨幣，通常一個升另一個就貶，反之亦然，能夠抵消可能的匯兌損失。

一直沒有提到的投資方法是房地產，的確許多人靠此發家致富，但個人不建議退休後從事房產買賣，因為風險太大，當包租公太麻煩，且不能保證賺錢。有些人期待靠養房養地積累未來財富，所謂意外和明天不知哪個先來，為了未來的不確定而犧牲眼前幸福不值得。

說說我自己退休至今的理財做法吧！再次強調我不是專家，但退休至今快20年還沒破產，而且還能經常旅行，應該有些值得參考的地方。

2006年剛退休時我的資產大都放在外幣定存，小部分放基金。當時的澳幣和人民幣長年期定存利率都在5%左右或更高，符合我的需求，也因此當2008年遇上全球金融危機時我的損失相對較小，但是從那時開始各國採行貨幣擴張政策，利率大降，只好將部分定存資金轉入ETF。

眼前的資產布局以美國ETF和外幣定存為主，加上以台幣計價的房產，共有4種不同貨幣資產。剛退休時我的獲利目標是6%，現在則調整為5%，到目前為止都可以順利達成，不是每年，而是平均，這些回報形成被動收入，還記得嗎？財務自由就是「被動收入大於或等於生活支出」。

至於房地產，我過去一直認為老家台北房價過高，於是把房子買在當時工作的北京，退休回台把北京房子賣了，定居在房價低得多的高雄，自然多出一筆可以產生被動收入的資金。

過去10幾年經常有親友提醒我北京房價又漲了，言下之意是我賣太早而蒙受損失，我聽完只是笑笑，心裡倒覺得還好賣得早，才有至今10幾年精彩豐富的退休生活，賺錢的目的不就是為了更好的生活嗎？如果等到現在或更晚才賣，確實能賺更多，但大概只能抱著一堆鈔票卻沒力氣花。

以上是我的理財方法，做個參考就好，不須拷貝貼上，但原則必須遵守：長期穩定，分散風險，不碰不懂的東西！

（本文摘自金尉出版《FIRE，然後呢？：金錢、人際關係、健康……真實退休生活，老黑要告訴你的7件事！》，作者： 田臨斌）

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