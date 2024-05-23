想看江子翠重劃區預售屋…假日竟要約到兩周後！ 作家：房市正方興未艾
前幾日經過江子翠重劃區，看到這個廣告牌子嚇了一跳；居然...這一區域有我不知道的建案！
趕忙打電話過去，想約看能不能立刻到案場瞧瞧。
「不好意思，我們沒有辦法當天預約喔！請留下你的聯絡方式。我們會有專人聯絡。」換做半年之前，有高達九成可以當天參訪，就怕你不去。
二天後，終於有服務人員回覆：「妳平日要上班，只能約假日嗎？我們預約參觀的人很多，假日參訪最快要安排『二個星期』之後喔！」
看來，房市正方興未艾，預計還會熱一陣子。
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