好工作5大條件...薪水並非越高越好？作家點關鍵：員工不笨、有腳會跑

一份好工作有哪些條件？

之前我曾在IG問大家這個問題，整理出5個大家認同「好工作」的條件。

2、可靠的同事：夥伴可靠、同事氛圍良好，自己出包時，同事會兩肋插刀，而不是在背後捅刀。

3、自主權：工作有可掌控、自主決定的空間，不需事事向主管通報。

4、工作量和薪水合理比例：這不用多解釋吧。不過我很意外竟然沒有人回答「薪水越多越好」，只求合理就好耶。

5、貢獻感：工作產出的結果對別人有幫助。不是只有幫助偏鄉兒童、無家弱勢者才算幫助，讓公司請款流程更簡單、幫助客戶達成業績目標，這些都算。