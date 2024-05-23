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好工作5大條件...薪水並非越高越好？作家點關鍵：員工不笨、有腳會跑

聯合新聞網／ 王木木
網友投票選出一份好工作的5個重要條件。職場示意圖/Ingimage
網友投票選出一份好工作的5個重要條件。職場示意圖/Ingimage

一份好工作有哪些條件？

之前我曾在IG問大家這個問題，整理出5個大家認同「好工作」的條件。

1、挑戰與成長：工作應該是階梯，要有挑戰，能往上成長，而不只像個齒輪，只能原地旋轉，消耗磨損。

2、可靠的同事：夥伴可靠、同事氛圍良好，自己出包時，同事會兩肋插刀，而不是在背後捅刀。

3、自主權：工作有可掌控、自主決定的空間，不需事事向主管通報。

4、工作量和薪水合理比例：這不用多解釋吧。不過我很意外竟然沒有人回答「薪水越多越好」，只求合理就好耶。

5、貢獻感：工作產出的結果對別人有幫助。不是只有幫助偏鄉兒童、無家弱勢者才算幫助，讓公司請款流程更簡單、幫助客戶達成業績目標，這些都算。

各位老闆、企業家、創業者，如果你經常煩惱找不到人、留不住人，你是否提供滿足這5個條件的工作環境？

員工不是笨蛋，他們有腳，他們會用腳為更理想的工作環境投票。

我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》已經上市。

◎本文內容已獲王木木授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 薪水

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