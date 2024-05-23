問題沒解決離職將是最糟的決定！ 作家： 換了新工作也同樣繼續迷惘
離職是最糟的職涯決定
「如果你的工作無法對齊人生目標，就只是把問題搬到另一張辦公桌而已。」——商業顧問布魯斯赫茲 （Bruce Hazen）
面對目前工作的不開心，離職的確是一個最快速的解決方法。
問題是，離開這間公司，你還是不知道自己想要什麼，不知道問題出在哪啊！
或許你會經歷「假性脫離迷惘期」：剛到一間新公司，要適應新的工作方式、新的環境和新的文化，會覺得自己學到很多東西很棒，好像不迷惘了，但是東西學完了，甜蜜期過了，你會發現自己還是困在一樣的迴圈裡。
離職沒有解決問題的核心：不知道自己想要什麼，你只是從迷惘A，跳到迷惘B而已。
我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》已經上市。
◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
▪ 台積電新廠就業人口還沒來 南二都啟動「本夢比」行情、台南漲近9成
▪ 外籍買家大手筆！砸逾8億、每坪266萬打包2戶信義聯勤豪宅
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 打造生涯最高作品「亞洲新地標」 隈研吾3個月來台3次
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言