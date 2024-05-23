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問題沒解決離職將是最糟的決定！ 作家： 換了新工作也同樣繼續迷惘

聯合新聞網／ 王木木
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

離職是最糟的職涯決定

「如果你的工作無法對齊人生目標，就只是把問題搬到另一張辦公桌而已。」——商業顧問布魯斯赫茲 （Bruce Hazen）

面對目前工作的不開心，離職的確是一個最快速的解決方法。

問題是，離開這間公司，你還是不知道自己想要什麼，不知道問題出在哪啊！

或許你會經歷「假性脫離迷惘期」：剛到一間新公司，要適應新的工作方式、新的環境和新的文化，會覺得自己學到很多東西很棒，好像不迷惘了，但是東西學完了，甜蜜期過了，你會發現自己還是困在一樣的迴圈裡。

離職沒有解決問題的核心：不知道自己想要什麼，你只是從迷惘A，跳到迷惘B而已。

我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》已經上市。

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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