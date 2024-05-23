勞退自提6％能省稅夢一場？ 專家曝「退休金繳回來」：月扣薪資超過這金額

勞退新制從民國94年7月起開始實施，大家都知道雇主要強制提繳不低於薪資級距6%的金額，勞工個人也可以自願提繳不超過6%的金額，但或許很多人不知道，原來退休後提領的退休金也可能需要繳稅。

退休金提繳的金額同健保一樣有個分級表，只要有實際工資或執行業務所得就可以提繳，最低級距為1,500元，6%的提繳金額就是90元，最高提繳級距為15萬元，6%的提繳金額為9千元，若雇主與自願提繳都是6%，則每個月可在退休金帳戶存下18,000元。

過去常認為，高所得的人自願提繳有好處，因為自願提繳的金額可以免計入當年度申報的個人綜合所得稅，以申報薪資15萬元為例，每個月提繳9千元，一年就是10.8萬元，15萬元以14個月計算年所得，若沒有申報其他扶養或特別扣除額，很高機率要繳到20%的所得稅級距，少計入10.8萬元可以省下21,600的稅金。

但其實之後領退休金也是可能需要繳稅的，退休金規定為，採用月領者，全年領取總額超過81.4萬元之金額，併入取得年度綜合所得總額申報繳納所得稅。也就是說，以112年綜所稅扣除額，單身無撫養的條件計算，若無其他所得，退休金總領金額低於123.7萬元（81.4萬 + 42.3萬）尚不需要繳稅，平均月領103,083元。 若採用一次領的方式，領取總額在新台幣18.8萬元乘以服務年資金額之下者，所得額為0，超過18.8萬但未達37.7萬乘以服務年資之金額，以其半數為所得額，超過37.7萬乘以服務年資之金額就要全數認列為所得額。 以30年工作年資為例，18.8萬 x 30 = 564萬元，37.7萬 x 30 = 1,131萬元。一次領的退休金金額在564萬元以下免稅，超過564萬的部分會有一半計入個人所得，超過1131萬元的部分全部都算為所得額。

以投保年資30年來計算，若工作滿30年即為60歲可申請請領的時間，只有雇主強制提繳的6%，並以預估個人退休金投資報酬率4%為例，月扣繳薪資要超過137,100元，一次提領金額才會超過564萬，有需要計算個人所得稅額的機會。

看起來雖然很少人會能扣繳到那麼多錢，要計算個人所得稅的機會很低，但如果勞工有自願提繳6%，則月扣薪資只要達到69,800元即會超過，因為加上雇主強制扣繳的6%，總計扣繳金額就來到139,600元了，能達到這樣薪資水準的人就多很多。

再以15萬元投保金額為例，同樣預估投資報酬率4%，除了雇主扣繳的6%，勞工也自願扣繳6%，在30年後的退休金帳戶總額會達到1231.9萬元，若一次提領的話，會有384.4萬元併入申報年度的個人綜合所得，扣掉42.3萬的扣除額，有342.1萬要繳稅。

以112年的所得稅率標準，342.1萬會邁入30%的所得級距，342.1萬 x 30% - 39.2萬（累進差額）= 63.43萬元。意思是，一次提領1231.9萬元的退休金時，可能最高要繳到63.43萬元的個人綜合所得稅。

假設扣繳的30年期間都是用15萬元申報購繳，每年省下2.16萬元的所得稅，30年下來可省下64.8萬元，但最後一次提領退休金時，可能會需要繳到63.43萬元的所得稅，如果預估退休金投報率更高的話，需要繳的稅會更多。

所以，大額自願扣繳退休金省下的所得稅有沒有比較划算？以上計算下來的結果是「可能沒差多少」，要繳的稅差不多（政府都有精算過），但若再考量自己的投資報酬率因素進去，結果就又會不同了。

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