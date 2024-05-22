淨零、永續躍居政策C位 裨益全球氣候變遷基金

「淨零」和「永續」等關鍵字在這幾年被各國領袖以及企業領導人提到的次數較過去增加許多，既代表國家與企業重視程度不亞於當紅的AI，也顯示淨零是未來各國與企業整體政策主軸與帶動產業轉型的方向。富蘭克林投顧認為，當實現淨零排放與追求環境永續逐漸成為普世價值，投資契機也應運而生，一檔全球氣候變遷股票基金有助於聚合多元相關受益題材，關愛地球的同時，也裨益自身財富累積。

而在稍早，政府也發表了《氣候變遷因應法》通過後的第一份「2024國家氣候變遷科學報告」，將作為國家未來因應氣候變遷與建立調適方案的基礎及指南，報告中針對全球、台灣氣候變遷推估列出七大科學重點，包括若全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣有可能面臨長達七個月夏季、36度以上高溫天數增至75天等嚴峻情況，屆時不只生活型態大受影響，勢必也會重重打擊經濟、產業等層面。

各國要兌現氣候政策，不只要有與時俱進的施政細節，過程中更倚賴公私部門投入預算，根據麥肯錫機構預估，2030年淨零轉型的潛在市場規模超過12兆美元，且標的涵蓋各行各業，許多具全球指標性龍頭企業積極擘劃符合自身目標與利益的藍圖，也為投資市場創造話題和進場機會，進而帶動全球投資熱。根據晨星機構統計，2023年全球永續基金規模年增14%，已來到2.8兆美元，而台灣這股投資風潮亦是方興未艾。

就富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊的投資方針，現階段鎖定兩大準則以追求資本增值機會，一是提供解決方案以減輕、適應氣候變遷且股票評價被低估的全球企業；二是面臨氣候變遷及資源枯竭帶來長期金融風險時，能積極轉型及具備營運韌性的企業。目前主力持股的前五大便囊括了世界最大的營建材料、電纜製造、晶圓代工企業與具領導地位的再生能源、紙類包裝公司*，經理團隊精選全球各領域減碳龍頭指標，既能聚焦掌握氣候題材，也藉由全球化佈局，分散風險和區域國家輪動商機。

全球氣候變遷商機長期展望佳的同時，中短期內也可望受到聯準會等主要央行貨幣政策轉為寬鬆而迎來重要轉折，富蘭克林投顧預期，氣候變遷股票屬資本密集產業，不論是風力發電渦輪機、太陽能裝置等替代能源產業，或是為提高能源效率而升級的產品、購買電動車等消費決策，在今年下半年利率有機會自高檔下滑，逆風不再，將激勵相關題材的股票營運和估值回升。

無論處於何種景氣循環位置，全球化佈局的氣候變遷票基金能動態佈局於具備升機的市場與產業，是廣泛參與世界財的基本配備，也很適合長期投資作為世代傳承的投資選擇。

*資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團。基金配置截至2024年4月底。