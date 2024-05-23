學會「刻意求助」的職場鈍感力、增進團隊默契 商管專家：成大事的人，都會麻煩他人！

對他人臉色敏感、太在乎他人的高敏感工作者，往往不敢麻煩他人，通常更偏好獨立作業、埋頭苦幹，並獨自承擔。然而，擁有商管與教育背景的齋藤孝提醒，長期累積下來，這樣卻可能會壓垮自己，甚至會讓自己受限。 在其著作《高敏感天賦的鈍感練習》一書中，他提供了心態與思想上的練習，幫助高敏感的工作者轉念，從不敢開口到趁早求救，不只能及時避免無法挽回的錯誤，還能拉近同事間的距離，增進職場的團隊默契。

以為自己什麼都能做得好的人，就算遇上問題，通常也不會找人商量。原本可能只是出一點小錯，後來往往演變成無可挽回的大麻煩。

「為什麼不早點找人幫忙？」

「如果早點求救，還有很多方法可以挽回……」

這樣的例子比比皆是。雖然不能一概而論，但我認為有自殺衝動的人，往往也陷入「想靠自己的力量解決問題」的迷思。但是當背負的責任、悲傷及痛苦太過巨大時，一個人是無法承擔的。

本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》 一個過度敏感的人，敏感的程度往往會愈來愈嚴重，就像一輛暴衝的車子，再也沒有辦法停下來。此時如果有一個能夠商量的團隊，或是一個能夠共同解決問題的環境，就可以仰賴「他力」，或是至少找到訴苦的對象，心情也會輕鬆得多。這就是佛教教義中的「他力本願」，近年來特別受到關注，常引申為「依賴他人，不自己動手」的意思。

●別自以為是，沒有什麼「非你不可」

「這個工作只有我會做。」

「這件事一定要由我來才行。」

常有人會抱持這樣的想法，但其實幾乎所有工作都可以由他人代為執行。就算是電視節目上某個超有特色的主持人，一旦宣布退出演藝圈，下周馬上會有其他人遞補上來。

世界上沒有什麼事情是非你不可，肯定能找得到代替你的人。這雖然聽起來相當令人沮喪，但從另一個角度來說，這也代表我們不必把全部的工作責任攬在肩上。一旦抱持非我不可的想法，就會導致工作量過重。此時如果還認為這是自己的責任而太過努力，最後可能會因此喪失判斷能力而自殺。類似的例子所在多有。

多數失眠的人，不是因為工作量太大，就是因為想太多。當不管怎麼煩惱都無法提高生產力的時候，往往會開始鑽牛角尖。但如果再怎麼想也無濟於事，此時就應該發揮「他力本願」的精神，把問題丟給他人或交給神。

●用「謙讓」取代「較勁」

在維持一定程度自尊心的情況下，當涉及做自己做不到的事情時，一定要依賴他人並坦白說出自己的困境。

「這件工作我真的不拿手。」

「我真的不會。」

就像這樣，老實說出自己的心聲。要是在各個方面都想要爭一口氣，只會讓自己疲累不堪。因此，最好只把自己的尊嚴放在單一工作上，只在這項工作上爭一口氣，其他工作就交給其他人去表現。

自尊心太強的人，往往有著每件事情都要和其他人互相較勁的問題。這會導致消耗太多的能量，令自己疲憊不堪。在某些事情上抱持自尊心當然無可厚非，但是其他的部分應該盡量禮讓給別人。

「在這件事情上，你比我厲害得多。」

「這個部分就交給你發揮了。」

像這樣互相禮讓，有時反而能夠增進相互之間的情誼。就算雙方的關係是父子，有時若父親選擇故意不做，交給兒子來做，就是聰明的抉擇。「這件工作爸爸不太在行，能麻煩你處理一下嗎？」只要父親這麼說，通常兒子會盡一切能力達成使命。

●互相麻煩，只是禮尚往來

在「他力本願」的觀念下，有時我們反而應該讓自己更加鈍感一點，把自己能做的事情讓給別人做。一個全能的母親，往往會養出完全不會做菜的孩子。因為母親做得太完美，沒有孩子插手的餘地。反過來說，當母親不太會做菜的時候，孩子非得在旁邊幫忙不可，反而能夠習得高明的廚藝。

因此，有些事情我們應該和同伴合力完成。即便一個人就能做到，還是應該分工合作，結合兩人的力量。如此還能建立起團隊的默契。就像我在前面提過的，因為不想給別人添麻煩，所以什麼都自己來的人，往往會給他人添最大的麻煩。

互相添一點小麻煩，沒有什麼大不了，就當作是禮尚往來。在問題還沒有鬧大之前，透過互相幫助將問題解決，這種工作分攤的觀念可說是相當重要。

●聰明做個適度懶人

企業的新進職員也往往會有這樣的錯誤認知：堅持自己能夠處理，婁子卻愈捅愈大。例如，曾有某個年輕的職員，工作非常認真，但老是把所有的工作都攬在自己身上。有一天，這個年輕職員忽然辭職不幹了……因為他辭職得太突然，留下不少爛攤子，導致上司必須到處向人道歉。

這是一個真實案例。明明已經快要爆炸、快要燃燒殆盡，就是沒有辦法找人商量，沒有辦法減輕自己肩上的重量。如果把自己的負荷能力比喻成容器，當超過100％時，水就會溢出來。這些人的狀態明明已經到達80％甚至90％了，卻依然毫無自覺，最後陷入無可挽回的狀態。

愈是認為自己很認真盡責的人，愈有這樣的風險。有點懶散的人，反而可以避免崩潰的危險。他們能夠告訴別人：「真的很不好意思，我現在真的忙不過來，能不能拜託你發揮互助精神，來幫我一下？」建議你也在日常生活中練習這樣的「他力本願」，學習向其他人尋求協助。

（本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》，作者：齋藤孝 譯者：李彥樺）

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