快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學會「刻意求助」的職場鈍感力、增進團隊默契 商管專家：成大事的人，都會麻煩他人！

聯合新聞網／ 樂金文化
有些事情我們應該和同伴合力完成，即便一個人就能做到，還是應該分工合作。 示意圖／ingimage
有些事情我們應該和同伴合力完成，即便一個人就能做到，還是應該分工合作。 示意圖／ingimage

對他人臉色敏感、太在乎他人的高敏感工作者，往往不敢麻煩他人，通常更偏好獨立作業、埋頭苦幹，並獨自承擔。然而，擁有商管與教育背景的齋藤孝提醒，長期累積下來，這樣卻可能會壓垮自己，甚至會讓自己受限。

在其著作《高敏感天賦的鈍感練習》一書中，他提供了心態與思想上的練習，幫助高敏感的工作者轉念，從不敢開口到趁早求救，不只能及時避免無法挽回的錯誤，還能拉近同事間的距離，增進職場的團隊默契。

以為自己什麼都能做得好的人，就算遇上問題，通常也不會找人商量。原本可能只是出一點小錯，後來往往演變成無可挽回的大麻煩。

「為什麼不早點找人幫忙？」

「如果早點求救，還有很多方法可以挽回……」

這樣的例子比比皆是。雖然不能一概而論，但我認為有自殺衝動的人，往往也陷入「想靠自己的力量解決問題」的迷思。但是當背負的責任、悲傷及痛苦太過巨大時，一個人是無法承擔的。

本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》
本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》
一個過度敏感的人，敏感的程度往往會愈來愈嚴重，就像一輛暴衝的車子，再也沒有辦法停下來。此時如果有一個能夠商量的團隊，或是一個能夠共同解決問題的環境，就可以仰賴「他力」，或是至少找到訴苦的對象，心情也會輕鬆得多。這就是佛教教義中的「他力本願」，近年來特別受到關注，常引申為「依賴他人，不自己動手」的意思。

●別自以為是，沒有什麼「非你不可」

「這個工作只有我會做。」

「這件事一定要由我來才行。」

常有人會抱持這樣的想法，但其實幾乎所有工作都可以由他人代為執行。就算是電視節目上某個超有特色的主持人，一旦宣布退出演藝圈，下周馬上會有其他人遞補上來。

世界上沒有什麼事情是非你不可，肯定能找得到代替你的人。這雖然聽起來相當令人沮喪，但從另一個角度來說，這也代表我們不必把全部的工作責任攬在肩上。一旦抱持非我不可的想法，就會導致工作量過重。此時如果還認為這是自己的責任而太過努力，最後可能會因此喪失判斷能力而自殺。類似的例子所在多有。

多數失眠的人，不是因為工作量太大，就是因為想太多。當不管怎麼煩惱都無法提高生產力的時候，往往會開始鑽牛角尖。但如果再怎麼想也無濟於事，此時就應該發揮「他力本願」的精神，把問題丟給他人或交給神。

●用「謙讓」取代「較勁」

在維持一定程度自尊心的情況下，當涉及做自己做不到的事情時，一定要依賴他人並坦白說出自己的困境。

「這件工作我真的不拿手。」

「我真的不會。」

就像這樣，老實說出自己的心聲。要是在各個方面都想要爭一口氣，只會讓自己疲累不堪。因此，最好只把自己的尊嚴放在單一工作上，只在這項工作上爭一口氣，其他工作就交給其他人去表現。

自尊心太強的人，往往有著每件事情都要和其他人互相較勁的問題。這會導致消耗太多的能量，令自己疲憊不堪。在某些事情上抱持自尊心當然無可厚非，但是其他的部分應該盡量禮讓給別人。

「在這件事情上，你比我厲害得多。」

「這個部分就交給你發揮了。」

　像這樣互相禮讓，有時反而能夠增進相互之間的情誼。就算雙方的關係是父子，有時若父親選擇故意不做，交給兒子來做，就是聰明的抉擇。「這件工作爸爸不太在行，能麻煩你處理一下嗎？」只要父親這麼說，通常兒子會盡一切能力達成使命。

●互相麻煩，只是禮尚往來

在「他力本願」的觀念下，有時我們反而應該讓自己更加鈍感一點，把自己能做的事情讓給別人做。一個全能的母親，往往會養出完全不會做菜的孩子。因為母親做得太完美，沒有孩子插手的餘地。反過來說，當母親不太會做菜的時候，孩子非得在旁邊幫忙不可，反而能夠習得高明的廚藝。

因此，有些事情我們應該和同伴合力完成。即便一個人就能做到，還是應該分工合作，結合兩人的力量。如此還能建立起團隊的默契。就像我在前面提過的，因為不想給別人添麻煩，所以什麼都自己來的人，往往會給他人添最大的麻煩。

互相添一點小麻煩，沒有什麼大不了，就當作是禮尚往來。在問題還沒有鬧大之前，透過互相幫助將問題解決，這種工作分攤的觀念可說是相當重要。

●聰明做個適度懶人

企業的新進職員也往往會有這樣的錯誤認知：堅持自己能夠處理，婁子卻愈捅愈大。例如，曾有某個年輕的職員，工作非常認真，但老是把所有的工作都攬在自己身上。有一天，這個年輕職員忽然辭職不幹了……因為他辭職得太突然，留下不少爛攤子，導致上司必須到處向人道歉。

這是一個真實案例。明明已經快要爆炸、快要燃燒殆盡，就是沒有辦法找人商量，沒有辦法減輕自己肩上的重量。如果把自己的負荷能力比喻成容器，當超過100％時，水就會溢出來。這些人的狀態明明已經到達80％甚至90％了，卻依然毫無自覺，最後陷入無可挽回的狀態。

愈是認為自己很認真盡責的人，愈有這樣的風險。有點懶散的人，反而可以避免崩潰的危險。他們能夠告訴別人：「真的很不好意思，我現在真的忙不過來，能不能拜託你發揮互助精神，來幫我一下？」建議你也在日常生活中練習這樣的「他力本願」，學習向其他人尋求協助。

（本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》，作者：齋藤孝 譯者：李彥樺）

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

編輯推薦

相關新聞

學會「刻意求助」的職場鈍感力、增進團隊默契 商管專家：成大事的人，都會麻煩他人！

對他人臉色敏感、太在乎他人的高敏感工作者，往往不敢麻煩他人，通常更偏好獨立作業、埋頭苦幹，並獨自承擔。然而，…

淨零、永續躍居政策C位 裨益全球氣候變遷基金

「淨零」和「永續」等關鍵字在這幾年被各國領袖以及企業領導人提到的次數較過去增加許多，既代表國家與企業重視程度不亞於當紅的AI，也顯示淨零是未來各國...

永遠覺得他人成功沒什麼了不起！ 作家「無知與傲慢」：活成渾渾噩噩人生

有一些朋友，出生時拿了一手中上等好牌，不過，卻活成渾渾噩噩的人生。

東大博士、知名商管專家出奇招！教你不在意他人眼光的不心累鈍感練習

我們生活在一個「鑑定社會」中，每個人都在相互鑑定彼此，而且是以嚴格標準在進行鑑定。所謂的鑑定，其實就類似中古車的鑑定。一輛中古車…

建商被「平均值」統計數據誤導蓋太多兩房產品 住宅規畫常識挨轟一敗塗地

舉例來說，近來有太多住宅在規劃時，都按照統計學上的家庭平均人數3.6人來進行設計。把這個數字放進真實世界中…

名家專欄／投資該做的事前功課 不魯：設定挑選好公司的基準

文／不魯許多人常會嚷嚷著對投資有興趣，應該要開始接觸學習，但總是因為市面上資訊過度雜亂，又缺乏系統性的學習方式，最終只好選擇最簡單的定期定額存股的方式。小朋友學投資提供大家最基本的觀念開始，不管是從自

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。