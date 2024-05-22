永遠覺得他人成功沒什麼了不起！ 作家「無知與傲慢」：活成渾渾噩噩人生

「影響生存的，從來不是弱小，而是無知與傲慢！」

看到這一段話，菲點頭如搗蒜。

菲有一些朋友，出生時拿了一手中上等好牌，不過，卻活成渾渾噩噩的人生。

據菲的觀察，他們都有一個共同特點：覺得成功的人士都沒什麼了不起，不懂欣賞別人的好。彷彿全天下只有自己最厲害。

以其中一個友人H為例，從房子、車子父母都事先準備好，就連求婚的鑽戒、婚禮的酒席，都是老爸一手支付的。

雖然稱不上是大富大貴的豪門，不過已經打趴很多人了。

出生在這樣的家庭，生活順風順水。不過，他的各項發展，比起出身遠不及他的友人，卻差得許多。

不但在工作上始終沒有太好的成績。曾經在父母挹注資金下與同事合夥創業，最後也是不了了之。

觀察這些友人，如果要說有什麼問題，我覺得他們都有一些共同的人格特質，那就是覺得別人都沒什麼了不起。

曾經在一大群朋友聚會，大家聊起一位在大陸開加工廠的後輩時，紛紛舉起大拇指稱讚，說這才30初出頭的年紀，就能夠經營一間規模上百人的事業，真的很了不起。

然後就冷不防聽到這位H友人說：「哼！都已經去大陸開工廠了，規模還開這麼小，怎麼不搞大一點！！」 忽然之間，空氣凝結，大家面面相覷。也許上百人規模的工廠，真的沒什麼了不起的，不過卻不是在場的任何人有能力做到的。

我們有另外一個朋友，創業經營越泰餐廳。朋友吆喝著大家要成為堅強的後盾，無論是公司或社團有聚餐，可以在那裡舉辦就盡量在那裡舉辦。

這時，H果然又出聲了：「開個餐廳很厲害嗎？那種料理怎麼上得了檯面。」果然，又是一片寂靜，沒有人知道該接什麼話。

人生的挑戰何其多。就算天生拿著一副好牌，人生的道路上還是有許多要克服以及成長的面向。

如果打從心底，覺得他人的成功沒有什麼了不起，都是老天爺的偏愛。那自然也就看不到別人優秀、值得效法的地方了，也就只會原處踏步，甚至退步，無法時時維持成長以因應這時代的挑戰。

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