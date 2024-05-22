快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

永遠覺得他人成功沒什麼了不起！ 作家「無知與傲慢」：活成渾渾噩噩人生

聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖／Ingimage。
示意圖／Ingimage。

「影響生存的，從來不是弱小，而是無知與傲慢！」

看到這一段話，菲點頭如搗蒜。

菲有一些朋友，出生時拿了一手中上等好牌，不過，卻活成渾渾噩噩的人生

據菲的觀察，他們都有一個共同特點：覺得成功的人士都沒什麼了不起，不懂欣賞別人的好。彷彿全天下只有自己最厲害。

以其中一個友人H為例，從房子、車子父母都事先準備好，就連求婚的鑽戒、婚禮的酒席，都是老爸一手支付的。

雖然稱不上是大富大貴的豪門，不過已經打趴很多人了。

出生在這樣的家庭，生活順風順水。不過，他的各項發展，比起出身遠不及他的友人，卻差得許多。

不但在工作上始終沒有太好的成績。曾經在父母挹注資金下與同事合夥創業，最後也是不了了之。

觀察這些友人，如果要說有什麼問題，我覺得他們都有一些共同的人格特質，那就是覺得別人都沒什麼了不起。

曾經在一大群朋友聚會，大家聊起一位在大陸開加工廠的後輩時，紛紛舉起大拇指稱讚，說這才30初出頭的年紀，就能夠經營一間規模上百人的事業，真的很了不起。

然後就冷不防聽到這位H友人說：「哼！都已經去大陸開工廠了，規模還開這麼小，怎麼不搞大一點！！」 忽然之間，空氣凝結，大家面面相覷。也許上百人規模的工廠，真的沒什麼了不起的，不過卻不是在場的任何人有能力做到的。

我們有另外一個朋友，創業經營越泰餐廳。朋友吆喝著大家要成為堅強的後盾，無論是公司或社團有聚餐，可以在那裡舉辦就盡量在那裡舉辦。

這時，H果然又出聲了：「開個餐廳很厲害嗎？那種料理怎麼上得了檯面。」果然，又是一片寂靜，沒有人知道該接什麼話。

人生的挑戰何其多。就算天生拿著一副好牌，人生的道路上還是有許多要克服以及成長的面向。

如果打從心底，覺得他人的成功沒有什麼了不起，都是老天爺的偏愛。那自然也就看不到別人優秀、值得效法的地方了，也就只會原處踏步，甚至退步，無法時時維持成長以因應這時代的挑戰。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

人生 創業 婚禮 餐廳

延伸閱讀

00940持續破發...套牢股東該下車？達人：近半年指數績效贏過0056、00929

ETF前5名全都是高股息！00878超越中鋼成台股人氣王、00940不受破發影響

又進場00878…均價上升也不怕？ 存股哥：不敢買張數跟股息也永遠無法增加

靠006208、00878、00713年領百萬股息是財富自由？理財達人：目標存股千張ETF

相關新聞

永遠覺得他人成功沒什麼了不起！ 作家「無知與傲慢」：活成渾渾噩噩人生

有一些朋友，出生時拿了一手中上等好牌，不過，卻活成渾渾噩噩的人生。

東大博士、知名商管專家出奇招！教你不在意他人眼光的不心累鈍感練習

我們生活在一個「鑑定社會」中，每個人都在相互鑑定彼此，而且是以嚴格標準在進行鑑定。所謂的鑑定，其實就類似中古車的鑑定。一輛中古車…

建商被「平均值」統計數據誤導蓋太多兩房產品 住宅規畫常識挨轟一敗塗地

舉例來說，近來有太多住宅在規劃時，都按照統計學上的家庭平均人數3.6人來進行設計。把這個數字放進真實世界中…

名家專欄／投資該做的事前功課 不魯：設定挑選好公司的基準

文／不魯許多人常會嚷嚷著對投資有興趣，應該要開始接觸學習，但總是因為市面上資訊過度雜亂，又缺乏系統性的學習方式，最終只好選擇最簡單的定期定額存股的方式。小朋友學投資提供大家最基本的觀念開始，不管是從自

女性最愛理財工具Top 3揭曉！「它」是累積財富的首選

12星座女性在理財觀念上有哪些差異？根據中國信託商業銀行最新公布的「2024女性理財趨勢調查」，在針對25至55歲女性進行的市場調查中，65%的受訪者表示，累積財富仍是她們的首要重點，數據顯示，若有學齡前小孩，高達8成將理財目標聚焦於準備孩子的教育基金。

家庭月收8萬很不夠？ 網友曝：一人月薪賺10萬才能「過得好」

現在萬物齊漲，很多小家庭得努力賺錢，才能跟得上物價漲幅。日前有位女網友表示，家庭月收入大約7-8萬，前幾天朋友卻說「妳們的家庭收入不夠」，讓原PO好奇拋問「大家的家庭收入都多少才夠用？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。