什麼都想打分數？東大博士、知名商管專家出奇招！教你不在意他人眼光的不心累鈍感練習

日本東大博士既知名商管與教育專家齋藤孝，藉由其「教學」專業，將日本文學大師渡邊淳一的「鈍感力」實踐化。他提供了一系列可以具體操作，跟著想、跟著說、跟著做的練習，來讓在這個尖銳又敏感社會的所有人，取得不心累的自在生活智慧。

我們生活在一個「鑑定社會」中，每個人都在相互鑑定彼此，而且是以嚴格標準在進行鑑定。所謂的鑑定，其實就類似中古車的鑑定。一輛中古車的價值，會受到「年分」「事故有無」「顏色普及性」及「型號」等因素影響。人類社會其實就像中古車市場，人與車輛的鑑定大同小異。

我認為這其實與當代「難以結婚」的現象，有異曲同工之妙。一旦加入鑑定的概念，人們往往會變得不知道該如何挑選對象。要以什麼樣的條件，來鑑定自己會不會喜歡上對方？年收入嗎？還是學歷或外貌？

「鑑定社會」將各種不同的特質混合在一起計算分數，其實有著很大的問題。大家互相把對方當成中古車，以最嚴格的眼光進行鑑定，讓人不禁感慨這個社會的嚴苛。

本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》 例如，在使用交友APP時，我們可能會忍不住對每一個對象進行鑑定。「這個人的眉毛○○分」「眼睛○○分」……綜合評分之後，最後結果可能是「很帥」「A級」或「差強人意」。

此外，我們也常看到「這個團體的顏值很高」之類的評語。在這個時代，連臉部的長相也能化為鑑定數值。而當相貌也成為詳細評分的重點，我們終將逐漸變得無地自處。

●「被評分」只是一種幻想

在這樣的風氣之下，過度在意的人可能就會做出「整形」的決定。當然，透過整形手術改變自己的相貌是個人的自由，但像這樣對他人視線過度敏感，甚至到了「以自己的相貌走在路上會感到丟臉」的程度，可以說是已經進入幻想與妄想的境界。

存在主義的哲學家尚．保羅．沙特（Jean-Paul Charles）將這種芒刺在背的感覺稱為「他人視線的地獄」。「每個人都置身在他人的視線地獄之中。」我相信每個太過在意、想太多的人，都會認同沙特的這句話吧。

但我必須強調：「他人的視線，其實沒有你想像的那麼多。」正如同我在前面提過的，到頭來你還是應該重新檢視自己心中「受到他人注視的羞恥感」。思索「這股羞恥感有什麼意義？」「這股羞恥感是否真實存在？」「是否真的有必要感到羞恥？」

●落落大方，尷尬不來

想要克服羞恥感，我特別推薦一個方法，那就是唱卡拉OK。就算是歌喉再差的人，也應該練習唱得落落大方。這麼一來，羞恥的感覺就會慢慢鈍化。我自己的歌喉也不好，所以對這一點有相當深刻的感受。那時，還沒有卡拉OK包廂，唱卡拉OK得在有設備的小吃店中，於不認識的人面前唱歌。當我唱了幾次之後，感覺就漸漸麻痺了。

「別的客人怎麼想，不關我的事，只要自己唱得開心就好了。」「我又不是專業歌手，何況我也是付了錢，卻要聽那些五音不全的大叔唱歌，大家只是半斤八兩而已。」靠著這樣的想法，磨練自己的神經。

不必因為唱得不好就感到丟臉，應該抱著「藉由唱歌展現出炒熱氣氛的善意，磨練維持場面和諧的社會性」的心態。這樣的心態，正有助於克服心中的羞恥。

●透過刻意搞怪，習慣被看

我們有時會聽見「眼睛會說話」這種形容語句，但這並不適用於生活中大部分的狀況。眼睛其實並沒有那麼會說話，根本不必太過在意。不管有沒有人在看著，都不用放在心上。如果來自他人的輕蔑眼神，會讓你感到相當在意，建議你試試看我曾經身體力行的「忽視他人目光的練習」。

這個練習的時機是在搭電車的時候。坐在電車上，目光追隨對面車窗外的景色移動，鍛鍊自己的動態視力。簡單來說，就是由左至右或由右至左，眼睛快速跟隨車窗外不斷流逝的東西。這個舉動可能會讓坐在對面的乘客笑出來，但你必須告訴自己別去在意。

我還做過另一項練習，那就是走在路上的時候，對每一根電線桿都做出前踢的動作。這也會引來路人的訕笑，但絕對不能在意。只要當自己是在修行，就不太會在意他人的目光。在不給社會添麻煩的前提下，自我修行根本不必在意他人心裡怎麼想。以我在電車上的練習為例，眼睛快速移動的這個舉動，並沒有給任何人添麻煩。

反之，坐在我正前方的一對情侶，一邊哈哈大笑一邊竊竊私語。我認為我的舉動甚至拉近了他們的關係，他們反而應該感謝我才對。

除此之外，還有很多「忽視他人目光的練習」。例如，故意穿著連自己也覺得有點奇怪的服裝走在路上。只要這麼做，就會發現周遭的人對你的關心程度，並不像你所想的那麼高。

• 你的衣服沒有你所想的那麼奇怪；

• 你的髮型沒有你所想的那麼奇怪；

• 你的臉沒有你所想的那麼奇怪。

建議你有空的時候，可以故意穿著相當老土的衣服，到外頭繞一繞。只要是在不逾越社會禮節的範圍之內，請你務必嘗試看看。

（本文出自《高敏感天賦的鈍感練習》，作者：齋藤孝 譯者：李彥樺）

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