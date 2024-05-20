女性最愛理財工具Top 3揭曉！「它」是累積財富的首選

文／吳宜臻

12星座女性在理財觀念上有哪些差異？根據中國信託商業銀行最新公布的「2024女性理財趨勢調查」，在針對25至55歲女性進行的市場調查中，65%的受訪者表示，累積財富仍是她們的首要重點，數據顯示，若有學齡前小孩，高達8成將理財目標聚焦於準備孩子的教育基金。

12星座理財偏好大不同！女性最愛的理財工具是「它」

當問及理財工具的選擇，且允許複選的情況下，最受青睞的前三種分別是臺幣存款、股票及ETF，其中，台幣存款和股票的選擇率均超過半數，分別為56%和54%，ETF則約為48%。

調查進一步分析了12星座的理財偏好。水瓶座女性傾向於選擇台幣存款，巨蟹座則偏好投資股票；巨蟹座受訪者表示，她們在投資理財時遇到的主要困難是對市場趨勢不夠熟悉，難以把握進退場的時機。對於這些不熟悉市場的投資者，中信銀行建議選擇較為保守的臺幣或外幣存款，雖然獲利有限但風險較低。對於擔心股票市場風險和波動的投資者，則建議採用定期定額的智能投資方式，以分散風險並降低投資成本。

另一方面，天蠍座女性由於天生獨立且自我意識強，因此將財富累積視為首要目標。在理財決策過程中，她們依賴自身的能力和判斷，雖會參考他人意見，但最終的決策權仍然掌握在自己手中。不同星座女性在理財時不僅有不同的偏好，也面臨各自獨特的挑戰，中國信託銀行建議，應先釐清各個階段的理財需求，並善用理財工具，才能實踐達成財富目標。

《房產溫度計》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月（2024/02/14~2024/05/13）討論「女性理財規劃」，網友探討存款、股票、基金、銀行、金融、保險、保障、風險、子女、事業等熱門關鍵字，網友表示「保守到不行就先定期定額，之後習慣了再逐漸加碼」、「要長期投資的除了股、債、房，就是自己的事業」、「理財目標最好能具體一點，例如哪一年會需要多少頭期款，且通常短期理財目標不宜投入高風險股市」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月14日至2024年05月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『女性理財規劃』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。 *註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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