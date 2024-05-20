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名家專欄／投資該做的事前功課 不魯：設定挑選好公司的基準

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
許多人常會嚷嚷著對投資有興趣，應該要開始接觸學習，但總是因為市面上資訊過度雜亂，又缺乏系統性的學習方式，最終只好選擇最簡單的定期定額存股的方式。情境示意圖。圖／ingimage
許多人常會嚷嚷著對投資有興趣，應該要開始接觸學習，但總是因為市面上資訊過度雜亂，又缺乏系統性的學習方式，最終只好選擇最簡單的定期定額存股的方式。情境示意圖。圖／ingimage

文／不魯

許多人常會嚷嚷著對投資有興趣，應該要開始接觸學習，但總是因為市面上資訊過度雜亂，又缺乏系統性的學習方式，最終只好選擇最簡單的定期定額存股的方式。小朋友學投資提供大家最基本的觀念開始，不管是從自己的個性，又是或從了解商業的本質，都是很好入門的起手式。

網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年（2023/05/17~2024/05/15）討論「選股方法」，不少網友關注成分股、高股息、基本面、配息、殖利率、漲幅、ETF等熱門關鍵字，網友表示「我是看我的幸運數字、公司名稱、公司未來、產業前景、獲利能力去找的」、「高股息ETF能幫助韭菜長期持有已是莫大功德」、「從籌碼面去找，然後挑基本面好的+有題材，但通常基本面不好的才會噴」。

 image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

如何挑選好公司？先定義你的投資目標

如何挑選「好」公司一直是很多散戶投資人的疑問。但其實要回答這個問題以前，你應該先問問自己的投資目標是什麼，因為不同目標對所謂「好」公司的定義可以完全不一樣！

如果你像大多數的投資人一樣，投資目標最在意「股息／股利」、「配息」、「殖利率」這種「穩定」為主要條件的話，那對你來說的好公司是：每年獲利穩定且配發股息比例穩定，所以如果是所謂高股息ETF的成分股裡面，就會以挑選這種條件的好公司為主。現在的台股市場發行眾多的高股息型ETF，其實幫追求穩定配息的投資人省下了很多選股的功夫。

那如果你是屬於追求「股價價差、漲幅」為目標的人，難度相對比較高，因為人們總是被股價的漲跌，牽著鼻子走，無法建立自己信任的一套基準跟中心思想！當沒有自己的基準去分辨所謂的好公司，還是說空話的公司，又甚至是炒作公司，最終很容易就會陷入技術面中毒，試著用K線來分析過去，預測未來。我們散戶最需要避免的就是陷入無法建立「好公司基準」的純技術面分析，每天如果靠看著K線圖就可以發財的話，大家都學技術面不就好了（笑）。

這些誘因是陷阱！不魯：從正常邏輯來評論

以「價差」為優先選擇條件是，正在「成長」的好公司呢？如果今天你在現實生活中有機會投資一家店，請問你會選擇：

1.　連續虧錢虧了三年，最近開始賺錢了
2.　聽說研發出的產品很厲害，但還沒開始賣
3.　一直都是超賺錢的名店，接下來要開新的分店

我相信正常人都會選擇3吧！因為1跟2的不確定性比較高，3已經證明了它很賺錢，而我們想參與它的成長，對吧？但是在股市裡搭配股價的漲跌，我們散戶的邏輯很容易就變成「會漲就好」！轉虧為盈的，傳接到訂單的，聽說主力要炒，各種「不確定性很高的」只要送你一兩根漲停，散戶就信了！就是因為沒有跟現實社會裡的正常邏輯來評論自己的基準，所以容易在市場裡迷失方向。

我們試著用3一樣的邏輯，正常人都想投資、交易這種的，所以很多人買就造成股價上漲的這個邏輯其實很容易懂吧？我們可以設定一個簡單的基準，例如我只參與公司的每個月營收大幅成長的，例如至少50%年增率起跳，真的可以過濾掉很多不確定性很高的地雷股，用現實社會中你會認同的邏輯去建立自己選好公司的基準，而不是配合市場去追K線，追籌碼，卻沒有一個屬於自己選擇好公司的基準！

【以上言論，不代表《網路溫度計》立場】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月17日至2024年05月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『選股方式』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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