家庭月收8萬很不夠？ 網友曝：一人月薪賺10萬才能「過得好」

現在萬物齊漲，很多小家庭得努力賺錢，才能跟得上物價漲幅。日前有位女網友表示，家庭月收入大約7-8萬，前幾天朋友卻說「妳們的家庭收入不夠」，讓原PO好奇拋問「大家的家庭收入都多少才夠用？」

一名女網友在Dcard發文表示，她老公薪水3萬6千元，她的薪水4萬2千元至4萬5千元，一個月的家庭收入大概7-8萬，老公半年公司會有獎金，偶爾家庭月收入能有10萬元，不過前幾天朋友聽了直言「妳們的家庭收入還不夠，以現在來說是很一般的家庭」，讓原PO好奇「大家的家庭收入都多少？才夠用？」

對此，網友們回應「不生小孩的前提下，一個人5萬至8萬我就覺得很可以了。想要過得更好一個人至少10萬，但還是得處決於你們想要怎樣的生活，我生活平淡，不常出門，又沒什麼物慾，所以覺得8萬很可以」、「我和我先生加起來家庭收入12萬至13萬，有養一個小孩，我們也覺得不太夠，可能還沒買房，所以覺得不夠，在存錢買房，目前還住他家」、「我金融業年收快200萬，老婆半導體200多萬，明後年預計300萬，現在除了吃飯不用在意價錢、每季可以出國玩，其實還是覺得自己很窮，錢不夠用」、「家庭月收至少要15萬才夠吧，不然不能生小孩」。

更多人則表示重點應放在「有多少錢就過怎樣的生活」，「不用比來比去的，年收更高也有人不滿意自己的生活，年收更低也有人活得非常開心」、「硬要說正常就是取中位數啊，雙薪加起來不破百的也是很多」、「看你怎麼生活而已，夠不夠不是別人說的算！你自己覺得夠就好」、「這沒標準答案，有多少錢就過怎樣的日子，就是因為把數字看的很細，才會一堆人不婚不生，生活很難了，只能生存。也有家庭雙薪月入7萬，租房又養二個小孩，很難想像是怎麼活過來的，但就是有這樣的家庭呀，沒錢有沒錢的活法」。

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