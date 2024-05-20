房價高苦了上班族…薪資連3年負成長！ 她嘆「影響整體經濟」：為繳房貸縮衣節食減少花費

新青安政策帶動房市熱絡，薪資停滯不前上班族房貸占月薪七成

1111人力銀行表示，實質經常性薪資平均4萬3099元，連續3年呈現負成長，這次調查房貸支出占收入72%，說明房價上漲薪資停滯，呈現「難安居不樂業」。

上班族認合理購屋總價956萬元 房貸可負擔年限23.3年...

隨著新青安奏效，國內房市熱絡，政策聚焦低利率、貸千萬 、寬限期，利率1.775%、最高貸1000萬元、寬限期5年、貸款年限40年期，年滿18歲的自住民眾即可申請，沒有年齡上限，用意就要讓年輕人買得起房。

雪倫怎麼看：報導的結論怎麼看起來像是政府的美意卻變成炒房利多，使得房價愈來愈高，苦了上班族。

有人說房產是火車頭產業，它好全體經濟才會好。

但，如果人民生活不好，為了繳房貸縮衣節食減少花費，進而影響整體經濟，那火車頭產業能維持多久？

共好才是真的好

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