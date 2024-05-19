拿你的錢先做這5件事 你的個人財報就無敵

摘要 1.經濟衰退看似迫在眉睫，不過只要先做好萬全準備就無須擔心。 2.還清高利息債務、增加緊急預備金，並且不要拋售你的投資。 3.建議參加一些課程來提升你的專業度，也比較不容易被就業市場淘汰。

在這個物價飆漲、全球供應鏈不穩定又四處缺工的年代，不少人擔心很快就會出現「經濟衰退」（recession），不過，理財專家建議，與其為了還沒發生的事情擔憂，不如先提早做好財務準備。

來自紐約布魯克林的理財規劃顧問，漢娜·霍瓦絲（Hanna Horvath）經常在《商業內幕》、《NBC News》與《Inc Magazine》等新聞平台上分享她的理財心得。

日前她在《商業內幕》撰文分享，自己常被讀者問到：「下一次經濟衰退什麼時候來？」

對此，霍瓦絲表示，她無法準確預測經濟何時走下坡，但好消息是，起碼現在還不是經濟最糟糕的時候；而換句話說，她認為，現在正好是你能為經濟衰退做好萬全準備的最佳時刻，只要為你替荷包做好這五件事，你會更加安心地面對未來的經濟狀況。

以下是霍瓦絲給大家的五個建議：

1.審慎評估哪些地方需要省錢

過去這段時間，很多東西都漲價了，包括油價、電費、食材等民生基本用品，霍瓦絲建議，這意味著，你現在更該重新檢視日常開銷，評估哪些支出是不必要的花費，重新規劃預算，那就可以把錢省下來。

她認為，可以靈活地運用預算規劃表，把生活中的花費清楚地紀錄下來，並且隨著自己的需求變化進行調整。

你很快就會發現，有一些花費並不是生活必需品，霍瓦絲舉例，像是外出用餐、串流媒體訂閱費，或是健身房會員費等。

這並不代表要犧牲所有會帶給你快樂的事物，而是要仔細判斷，這個東西你是不是真的想要，畢竟這種財務決定取決於個人，不是非黑即白。

例如有些人並不常上健身房，他們就認為健身房會員是可以省下來的錢，但說不定對其他人而言，這能夠鼓勵他們保持運動習慣。

所以這一切都取決於，你怎麼權衡生活開銷的優先利弊，以及你想追求的長期財務目標。

2.準備緊急預備金

霍瓦絲認為，無論經濟衰退會不會來，大家都應該準備一份緊急預備金，這筆存款，是來幫你解決急用，避免你突然出現一筆意料之外的花費而去借錢，像是汽車或家電壞了需要維修、臨時需要住院治療或面臨失業。

才剛開始存緊急預備金的人，霍瓦絲建議，先存好約6個月的生活費，這包含了房租（房貸）、水電費和食品等基本民生所需的開銷。她還建議大家，最好把緊急預備金存在「高利息的活存帳戶」，方便你提領。

6個月的生活費，這個數字聽起來可能很高，不過，聚沙成塔，每天或每個月堅持存一點小錢，長期下來的努力與堅持是很可觀的。

3.盡快還清高利息債務

在經濟不景氣期間，你絕對不想背著一身債，尤其是高利息債務，像是利息會越滾越多的卡債。

霍瓦絲解釋，受到聯準會升息的影響，卡債及其他與利率有關的債務金額都會愈來愈高，一旦你清償了所有債務，就有餘裕可以把預算用在其他生活花費上，例如有閒錢存更多緊急預備金，或是可以負擔飆漲的食品價格。

4.慎思職業生涯規劃

回顧歷史上的幾次經濟衰退，大多與高失業率脫不了關係，也就是說，為下一次經濟衰退做好職業生涯規劃，非常重要。

霍瓦絲認為，現在是拓展人脈的最佳時機，擁有越高的教育水平，相對地失業的機率也越低，如果你正在考慮重返校園念書，取得一個高學歷，現在是一個好機會。

因為未來的就業市場會更緊迫，持續學習能增加你的優勢；你也可以找一些線上課程來增進自己的專業技能，或鞏固現有的知識。

但請一定要記得評估自己的經濟狀況，要權衡放棄薪水或背學貸的利弊，也要慎思自己的產業會不會被新科技取代，建議考慮的產業要更實際一些，因為沒有一個工作能完全不受經濟衰退影響。

5.保持冷靜、繼續前進

經濟衰退期間，大家難免會有情緒化、壓力大的問題，尤其是牽涉到投資時，霍瓦絲建議，一直看著自己的投資組合虧錢，可能會讓你更擔憂，記得最重要的是，避免做出下意識的拋售決定。

長遠來看，中途改變投資策略是一個不明智的決定，擁有多元化的投資組合對你更有利，因為市場通常都是以你想像不到的方式回彈的，例如在 2020年3月，美股慘跌30%後竟然完全長回來了。

如果你真的想要為經濟衰退做準備，霍瓦絲認為，應該重新審視與平衡你現有的投資組合，如果你已經有一個多元化的投資組合，可以考慮加碼持有，同時將眼光放遠，專注在長期投資上，這是你能為荷包所做的最好的事，現在不妨開始做準備吧！

資料來源：Business Insider、Hanna Horvath@X

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