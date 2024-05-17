餐廳缺工業績不斷下滑…管理出問題留不住員工！ 職場老鳥：募新血外更要想辦法培育、留才

吉米為連鎖餐廳的營運主管，近來因為缺工以及業績下滑的問題所苦惱。

缺工以及業績不佳是一體兩面。

沒有足夠人力，無法有全面細膩的服務，顧客體驗欠佳，自然會反映在業績上。

「找不到人所以業績不好。」吉米把問題甩鍋給人資部門。

人資主管為了招募人才已經到了無所不用其極的地步，所有的徵才管道幾乎都用上，從徵才網站、校園招募活動，各縣市政府徵才博覽會、勞工局就業訓練中心等。招募進來的人不少，無奈人才總是留不住，一個月、二個月，最多三個月就紛紛離職。

明明是營運主管管理不彰、用人無度，才導致人才短缺，並非人資招募進度延誤。 不過，面對自己的不足總是痛苦的，究責別人永遠比檢討自己簡單。所以，營運主管總是把一切歸咎於招募人才成效不彰。

有苦難言的人資吃了不少悶虧，索性在例行會議中把每月招幕進來的人才數跟流失的員工數羅列成表格，用數字證明是營運主管留不住人才，而非人資部門怠忽職守。

同時，更把各分店的流動率分析出來，讓營運主管看清楚，流動率高並非是全面現象，而是某些門市特別嚴重，可見這幾家店的區域主管或者店長管理有問題。暗示營運主管應釜底抽薪，審視人才為什麼留不住，而非一昧檢討人才招募進度。

人才就已經難找了，要解決人才短缺的問題，除了不斷地招募新血之外，更想辦法留才、育才。每一次的招募、任用都隱藏著極為高昂的行政成本不說，長期的徵才也會影響企業形象，讓人認為這間公司很有問題，導致好的人才望之卻步。

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