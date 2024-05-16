醫師是高薪職業？ 金融股肥羊「一年2千多萬」：炒股賺的…收入微薄到可笑
很多人問本肥羊醫師，年收入多少，一年大約賺2350萬，今天大約賺100萬，最近幾天都是100萬，100萬的賺，但這些都是炒股賺的，不是當醫師賺的，醫師的收入，微薄到令人可笑。
最近對於醫界的腦X言論越來越多，每個人都以為醫師的月薪超過30萬，年收入至少有400萬，甚至有年薪800萬的謠傳，再次告訴各位，這群人全部是白X！
對於這群智X媒體的腦X言論，我們必須再三地提出糾正，醫師的平均月薪是15.6萬，年薪為230萬，請不要再相信那群X能兒的外行說法，好孩子不讀醫學系，當醫師只會讓你終身後悔不已，做水電都比當醫師好賺！
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。
◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。
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