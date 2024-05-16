不確定年代 實現收益多元化為投資核心

聯準會的利率態度持續採取謹慎立場，受市場觀望氣氛牽動，股債市表現變動頻仍，在即將進入下半年的此時，富蘭克林收益投資團隊投資長暨穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克對投資市場前景抱持正向看法，儘管可預期在經濟與貨幣政策的前進道路、第四季登場的美國大選將伴隨不確定性，透過保持高度多元化的投資組合策略，聚焦股債雙收益來源、主動式動態管理調整，淡化干擾、強化投資收益力。

提前因應聯準會接續的政策調整及市場變化，該基金將逐步在股票和固定收益之間尋求更多的平衡。「保持高度多元化」投資策略為前提，精選各類債券資產的強項，一是面對市場波動具防禦性的公債，增加投組防禦性；二是投資級債，殖利率的絕對水準對於收益策略仍具吸引力；三是對債務應對能力佳、殖利率有利可圖的非投資級債。

股票配置亦是力求精選持股，有鑒於經濟前景轉佳，但評價面仍不便宜，維持選擇性慎選標的策略。經理團隊觀察到當前多頭的氣氛已有從狹隘的少數個股拓展到較為廣泛的產業與標的，在消費耐久財、工業與原物料產業看到機會，也逐漸增加對醫療保健、能源和公用事業的投資，並關注具有良好估值和收益潛力具長期吸引力的企業標的，包括有能力支付股利的普通股、可轉換特別股、可轉換債及股權連結證券(ELNs)等，藉由跨產業、納入多元化資產類型的方式，以期達到既分散風險兼顧掌握多重收益來源的目的。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人愛德華．波克表示，聯準會緊盯整體經濟數據，在開始降息前繼續維持利率穩定，而市場亦持續關注利率動向，加以股市多觸及高檔，投資情境瀰漫不確定性，經理團隊於股債資產之間彈性調配投資組合以靈活接招，現階段看好公司債，尤其是投資級債券將同時擁有收益與總回報雙重契機。機會同樣存在於股市，但是各產業中仍有許多企業表現未達預期，造成股價走勢分歧，此時尤須審慎選股，特別是具備長期潛力但短期間遭市場過度否定的優質標的，後市值得期待。

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