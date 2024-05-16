大學生投資合適嗎？他見班上一堆人聊股票超心動 網狂勸1點：別跟風

近期國內掀起ETF投資風潮，連大學生也開始學習如何玩股票。一名大學生發現不少同學開始在聊股票，但他上網搜尋資料時卻沒看到如何操作，於是想問問網友們，「大學玩是合適的嗎？」。

一名大學生在社群論壇zuvio「理財板」發文，他最近看到班上不少人在談論股票，而且都討論相當大聲，他不禁認為同學們在炫耀，「愛裝逼嗎…？」，於是他最近也興起想玩股票的衝動，但上網爬文後沒找到要如何操作，只看到很多文章說要勇於停鎖，不要隨便亂當沖，完全找不到真正有用的文章，於是他想問問，「買股票對大學生真的合理嗎？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「量力而為吧，不過通常租屋的話應該沒有多餘的錢」、「你身邊感覺一堆韭菜」、「在股市中講話大聲的往往都是散戶，真正的高手都是悶聲發大財」、「投資是必須，但只是跟風你還是算了吧」、「首先，用玩這個字，就可以知道你在認知上是非常不足的」、「看自己的經濟能力吧！」。

有網友認為，大學生很適合投資，「大學生其實很適合投資股票喔，除了上課之餘會有比較多的時間可以學習，越早投資理財越能掌握自己的財富」、「可以趁大學空檔學投資，身邊一些同學也早開始買股了，一點都不奇怪」、「存股吧，我大學一個月抓5000…一點都不後悔」、「大學當然可以，前提是在不影響生活花費，有多餘的閒錢再來股市會比較妥當！」、「還是學生擔心風險就從定期定額開始啊，什麼都不懂就當沖跟賭博沒兩樣，理財版其實蠻多定期定額的文章可以參考，大學開始存，扣個1000，積少成多」。

有網友則認為，要投資需要先做好功課，「感覺只是跟風而已，但想嘗試也不是不行，算一種社會經驗，可以拿能力範圍內的(賠光不影響生活)來操作試試，賺了算你幸運，賠光就算了，不要再投更多資本，先從觀察圖形、籌碼、新聞時事開始研究，即使如此也只能提高信心，不可能穩賺，想不看走眼，只能透過不斷嘗試，培養股感」、「玩股票若沒有對企業、產業做功課，分析趨勢再選擇，貿然投較大筆資金進去，好比玩刮刮樂，十賭九輸」。

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