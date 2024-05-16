快訊

2024金曲獎入圍完整名單／林俊傑熱狗戰歌王 台陸激戰搶歌后

台股漲157點收21,304點刷歷史高點！台積電收841元

新北新莊露天停車場外驚見男屍！身旁塑膠袋有2瓶鹽酸

大學生投資合適嗎？他見班上一堆人聊股票超心動 網狂勸1點：別跟風

聯合新聞網／ 綜合報導
有大學生發現不少同學在聊股票，但他上網搜尋資料時卻沒看到如何操作，於是想問問網友們，「大學玩是合適的嗎？」。示意圖／ingimage
有大學生發現不少同學在聊股票，但他上網搜尋資料時卻沒看到如何操作，於是想問問網友們，「大學玩是合適的嗎？」。示意圖／ingimage

近期國內掀起ETF投資風潮，連大學生也開始學習如何玩股票。一名大學生發現不少同學開始在聊股票，但他上網搜尋資料時卻沒看到如何操作，於是想問問網友們，「大學玩是合適的嗎？」。

一名大學生在社群論壇zuvio理財板」發文，他最近看到班上不少人在談論股票，而且都討論相當大聲，他不禁認為同學們在炫耀，「愛裝逼嗎…？」，於是他最近也興起想玩股票的衝動，但上網爬文後沒找到要如何操作，只看到很多文章說要勇於停鎖，不要隨便亂當沖，完全找不到真正有用的文章，於是他想問問，「買股票對大學生真的合理嗎？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「量力而為吧，不過通常租屋的話應該沒有多餘的錢」、「你身邊感覺一堆韭菜」、「在股市中講話大聲的往往都是散戶，真正的高手都是悶聲發大財」、「投資是必須，但只是跟風你還是算了吧」、「首先，用玩這個字，就可以知道你在認知上是非常不足的」、「看自己的經濟能力吧！」。

有網友認為，大學生很適合投資，「大學生其實很適合投資股票喔，除了上課之餘會有比較多的時間可以學習，越早投資理財越能掌握自己的財富」、「可以趁大學空檔學投資，身邊一些同學也早開始買股了，一點都不奇怪」、「存股吧，我大學一個月抓5000…一點都不後悔」、「大學當然可以，前提是在不影響生活花費，有多餘的閒錢再來股市會比較妥當！」、「還是學生擔心風險就從定期定額開始啊，什麼都不懂就當沖跟賭博沒兩樣，理財版其實蠻多定期定額的文章可以參考，大學開始存，扣個1000，積少成多」。

有網友則認為，要投資需要先做好功課，「感覺只是跟風而已，但想嘗試也不是不行，算一種社會經驗，可以拿能力範圍內的(賠光不影響生活)來操作試試，賺了算你幸運，賠光就算了，不要再投更多資本，先從觀察圖形、籌碼、新聞時事開始研究，即使如此也只能提高信心，不可能穩賺，想不看走眼，只能透過不斷嘗試，培養股感」、「玩股票若沒有對企業、產業做功課，分析趨勢再選擇，貿然投較大筆資金進去，好比玩刮刮樂，十賭九輸」。

大學生 理財 股票

延伸閱讀

A股又現天價分手！長春高新二股東離婚 分前妻40億元股票

靠薪水活下去的時代已結束！低薪上班族的股票致富投資法

錢是大風颳來的？見大學生「玩股存款破百萬」 八年級生超衝擊：以前一堆吃土的

領先同業 凱基證券攜手 Zuvio 打造學生理財專區

相關新聞

大學生投資合適嗎？他見班上一堆人聊股票超心動 網狂勸1點：別跟風

近期國內掀起ETF投資風潮，連大學生也開始學習如何玩股票。一名大學生發現不少同學開始在聊股票，但他上網搜尋資料時卻沒看到如何操作，於是想問問網友們，「大學玩是合適的嗎？」。

《「我是有錢人」迷思742》不會正確計算報酬率的代價 她拿這張壽險保單試算完差點昏倒

最近，由於幾位網友的多次提問內容，而讓筆者有「時下多數投資理財大眾，都不會正確計算報酬率」的感嘆…

民眾在六個月內不斷計算自己的蛀牙數量 牙膏廠商銷量變更好

廣告的大字標題寫著：「根據用戶回報，使用這個牌子牙膏的用戶減少了23%的蛀牙。」你可能覺得減少23%的疼痛是個不錯的選擇，…

同事「故意撈過界」影響業績...該向上司反應嗎？作家剖析：主管默許

同事老愛踩線，老闆隔山觀虎鬥在想啥？職場很多「不小心」的過界，通常是同事有意為之、主管默許。

金錢不再是成功唯一指標！作家提1論述：定義會過時、自我實現才重要

沒人不想成功，成功人士的故事告訴我們：成功了，人生就幸福了。但是，成功到底是什麼呢？我曾在臉書看到一則貼文，年薪700萬的外商主管，要開一個「百萬年薪衝刺班」，希望學員複製他的成功。他大方公布過去10年的薪水漲幅為噱頭，根據他的描述，剛畢業的月薪28K，將近30歲時，跳槽到外商，月薪超過18萬，年薪超過700萬。文末還附上一句頗具侵略性的hashtag：「用薪水打臉看不起你的人」。

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

台股「護國神山」台積電薪資好、福利佳，是不少人夢想渴望進去工作的公司，但工時與高壓卻非每個人能長期承受得住。一名網友發文表示近日好友想跳槽…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。