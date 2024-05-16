《「我是有錢人」迷思742》不會正確計算報酬率的代價 她拿這張壽險保單試算完差點昏倒

最近，由於幾位網友的多次提問內容，而讓筆者有「時下多數投資理財大眾，都不會正確計算報酬率」的感嘆。

這張保單值得買嗎？

首先是一位網友，拿著保險公司給的某張利變壽險試算表，詢問筆者這張保單值不值得買？個人初步看了一下，保戶要到第8年，加計增值回饋分享金的解約金，合計才略微會超過總繳保費。而且，這樣的「保本」的前提，必須是「有2%保費折扣」，以及「宣告利率年年月月維持在4%以上」。

但是，包括保險公司也心知肚明：宣告利率可是「每月浮動」的，且特別是「當市場利率往上走時，保險公司（舊保單）的宣告利率，總是具有『抗漲性（不會隨之調高）』；而當市場利率往下走時，宣告利率總是『下修』的非常快」。

年化報酬率好低

筆者幫忙這位網友試算了一下，就算保戶在解約前，宣告利率都正好在表訂的4%，第8年解約的解約金（特別要強調的是：保戶若在此之前解約，連所繳保費都拿不回來），算換算下來的年化報酬率，差不多就只有0.4%左右。

這位網友聽了之後完全不可置信，因為，跟她印象中的「4%數字」差距甚大。筆者跟這位網友解釋：利變壽險的宣告利率，並不等於保單的年化報酬率，它只是計算這張保單「增值回饋分享金」的依據而已。

最後，筆者只是跟這位網友說：如果她在乎的是「身故或全殘」時的保障，也許是可以考慮的標的（但要到保單第4年度末，身故及全殘的保障，才會高於基本保險金額。且在前三年，身故及全殘保障，只是略高於總繳保費）。

不建議投資或儲蓄者購買

只不過，如果是為了「投資」或「儲蓄」，筆者真的就完全不建議了。因為就算是台幣定存，每年都還有1%以上。且更重要的是：對於想要「儲蓄」的保戶來說，「第幾年保本」根本不具有任何意義。因為就算是「保本」，保戶持有保單這幾年的利息，卻根本沒有拿到。

事實上，這種「不會正確計算報酬率」的例子，還真的不在少數，且不限於保險商品。例如前幾天，有則新聞指出，壽險業的「解約風潮」，有捲土重來之勢。

民眾解約保單買ETF

因為根據保發中心統計，今年首季解約金衝破4,000億元，加上還本、滿期、理賠等，總給付達6,123億元，高於總保費收入5,593億元。其中，就有壽險高層表示，3月保險給付飆高原因之一，是國內爆出00940、00939等ETF申購熱潮，成為強大「吸金利器」，部分民眾解約定存，或把手中新台幣或美元保單解約，轉投ETF。

說到國人這一波瘋高股息ETF的熱潮，筆者認為存股族最大的迷思，還是在於「完全不會計算正確的報酬率」。因為，這些投資人絕大多數，就只看「配息率（殖利率）」，卻不知道投資高股息ETF，應該看的是「總報酬率」（關於這部分的說明，請見筆者之前的專欄。

理由很簡單，就算配息率高到驚人，只要標的無法「填息」，配息就不過是「由左手，換到右手」的獲利假象而已。且在此同時，投資人真正的「總報酬率」，還應該要扣掉以下的相關成本：

首先，股利所得（5A）必須列入個人綜合所得總額（只是會享有27萬元的「儲蓄投資特別扣除額」的優惠而已）。所以，向來不建議國人投資高股息ETF的政大教授周冠男，就曾不停地在媒體上舉例：「若高所得者分離計稅，股利所得最高28%稅率，再加上健保補充保費2.11%，最高可能會被課30%稅率，等於100元最後可能只剩下70元」。

股利雙重課稅

其次，高股息ETF投資人，除了股利要課稅外，還會被課「健保補充保費」。也就是說，投資個人「單筆」利息所得超過「2萬元」時，還要被課一筆稅率2.11%的「健保補充保費」。

附帶補充的是：高股息ETF配息來源主要有3部分，分別是：股利所得、資本利得及收益平準金。股利所得部分，必須併入所得稅計算，且單次股利配息金額達2萬元，就得先扣除2.11%的健保補充保費後才配發；但是，如果配息來源是資本利得或平準金，才不需納入所得稅計算，也不用繳納健保補充保費。

然而更糟糕的是，前幾日的新聞傳出，有醫界大老認為，存股族「躺著領息」有點「不勞而獲」，進一步建議提高存股族的健保補充保費的費率，以增闢健保收入。而且，這個新聞恐怕還並不只是「傳聞」，而是「很（極）有可能成真」。

再者，就是匯費或再投資成本。對此，周冠男教授也曾提到：「利息所得可能會被課稅、健保補充保費，除此之外，股利入帳如果是非本檔ETF的保管銀行，每個月還會收10元匯費；而稍微理性的投資人還會再投進高股息ETF，問題是再投進又有一筆手續費；而不理性的投資人，拿到股利之後，除了被課稅、健保補充保費之外，就把這筆錢花掉，因而導致資本一直在縮水」。

既然配息類的金融商品（不論是定存股、高股息ETF或固定配息基金），投資人實際所拿報酬率還會更低，所以，筆者才會一直不忘提醒民眾，與其總報酬率，還要扣掉稅負等成本，真的不如直接選沒有稅負問題的「非配息」基金或ETF。

退休民眾要特別注意

更何況，在國家財政越來越困難之下，類似以上健保補充保費特別針對配息所得「加重課稅」的技倆，恐怕會越來越多。說到這裡，若有「退休後，固定現金流需求」的民眾，筆者建議可以參考之前的這篇專欄以為因應。

除了以上保單及ETF投資的「報酬率計算失誤」案例，其實也還包括國人最喜愛的永不褪流行的不動產投資在內。根據筆者私下的接觸，暫先撇開扣除最基本的各種稅負、維修及停租的租金損失，很多業者或投資人在計算租金報酬率時，常常連最重要且金額最高的貸款成本都未扣掉。如此一來，自然是「嚴重高估了租金報酬率」。

總的來說，筆者常感受一般投資理財大眾，平日總是斤斤計較各項手續費的高低及有無，但卻對於一些無形，或是嚴重影響投資報酬率的因子「視而不見」。

那麼，為什麼正確計算投報率如此重要？因為，如果投資理財大眾不能正確計算某一投資標的的投報率，就無法在眾多不同種類的投資標的中，進行正確的標的選擇。

也就是說，慣常進行某一種類資產投資的人，非常有可能因為「不知真正的報酬率」，而錯失了「獲取更高報酬率」的機會，且可能投資人所冒的風險是「差不多」，或還可能「更低」。如此一來，一般大眾極有可能在投資理財的道路上「事倍功半」。

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