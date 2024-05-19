電力公司刊登廣告…超過四分之三的農場都有電可用 真正詭計在這個詞
不久前，我於《時代》雜誌上查找有關金賽博士的資料時，發現了另一個在進一步檢視之下潰不成軍的陳述。
這段陳述出現在多個電力公司於1948年共同刊登的廣告中。「如今，有超過四分之三的美國農場都有電力可用⋯⋯」這聽起來相當不錯。這些電力公司確實善盡了職責。
當然，如果你想故意刁難的話，你也可以把這句話解釋成「如今還有接近四分之一的美國農場沒有電力可用」。
然而，這句話真正的詭計在於「可用」（available）這個詞，這些公司可以靠著「可用」來提出任何想提出的陳述。
很顯然的，「可用」並不代表四分之三的農夫全都真的在使用電力，否則該廣告一定會直接做出這樣的描述。
這些農夫只是有電力「可用」而已──根據我的理解，這句話既可以代表電線經過了這些農場，也可以代表電線距離這些農場16公里或 160公里遠。
（本文出自《統計操控的真相與謊言》，作者：德瑞爾．赫夫 譯者：聞翊均）
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