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同事「故意撈過界」影響業績...該向上司反應嗎？作家剖析：主管默許

聯合新聞網／ 菲女狼
職場上許多行為，其實不是主管不知道，而是在隔山觀虎鬥、默許下發生的。職場示意圖／ingimage
職場上許多行為，其實不是主管不知道，而是在隔山觀虎鬥、默許下發生的。職場示意圖／ingimage

職場很多「不小心」的過界，通常是同事有意為之、主管默許。

說到踩線，最常發生在媒體界。

哪位記者負責消費產業、高科技領域，誰專責跑社會新聞、政治領域，都有基本的劃分，各自專注在自己的領域涇渭分明。不過，因為某類型新聞點閱率高，或是某些產業油水多，就會有人故意涉足不歸管轄的領域。

不只媒體圈如此，在一般公司行號，只要涉及油水，不論這油水是名還是利，就會有人故意踩線、撈過界，而靖瑤就是同事喜歡踩線的受害者。

靖瑤在專門進口法國勃根地產區美酒的葡萄酒商擔任通路行銷，主要負責專案規劃，協助同仁拓展通路，達成業績目標。

他近期主要任務為推廣公司進口的某知名中價位紅白酒品牌，透過消費者促銷計劃和異國料理餐廳進貨專案拉抬業績。活動內容為消費者在餐廳開一瓶指定品牌紅酒、白酒或氣泡酒，即可獲得一只水晶高腳杯，以激發消費者的點酒意願。

水晶高腳杯由靖瑤的公司贊助，經由餐廳轉贈給點酒開瓶的消費者。餐廳舉辦推廣活動，來客量、點酒量預計皆會增加，需要充分備貨以因應需求，因而可以達到紅白酒銷量的提升。

然而，業務拿著企劃案與業者洽談後，反應不如預期的回響熱烈。一些知名異國料理餐廳的回饋是，他們願意參與紅白酒開瓶贈送水晶高腳杯的活動，卻不願意搭配紅白酒進貨，理由是目前庫存量充足。

「不可能啊，這些餐廳自從去年最後一季之後，就再也沒有進貨了，怎麼可能現在還有足夠的庫存應付促銷活動。」靖瑤查了公司的出貨紀錄，覺得不可思議。

請業務同仁私下打聽怎麼回事，才了解先前公司品牌行銷部門與這些餐廳舉辦侍酒師foodpairing餐酒搭活動時，免費贊助為數不少的紅白酒，也難怪這些餐廳還有庫存。

「這些餐廳後續也沒打算簽訂年約了。聽說品牌行銷部給了蠻多贊助用酒，今年度他們有這些贈酒就夠了，也沒有進貨的必要。可能日後如果缺資源跟缺酒，再向品牌行銷部申請贊助就好了，也沒有業務部的事了！」靖瑤冷冷地說。

「餐廳業者是公司的客戶，品牌行銷部跟客戶打交道沒事先知會業務部門，這樣做不太好吧。況且，這樣大手筆地提供資源，可能會對業務部門的業績造成影響。」我輕輕地吐槽了一番，同時也觀察到這次靖瑤除了冷嘲熱諷，沒有太多氣憤的情緒，我忍不住問道：「你以前不是會氣噗噗，現在怎麼這麼平靜？」

「反正這已經不是品牌行銷部為了經營關係第一次踩線，我現在沒那麼在意了，更不打算多嘴說些什麼。畢竟，他們一再踩線，高層卻都沒說話，就表示公司體制默許這樣的行為。我只不過是個小職員，有什麼好死守城河的呢？」這大概就是哀莫大於心死。

靖瑤更表示，雖然他隸屬業務部門，但通路行銷是領固定薪水的，依靠業績獎金維持生計的業務跟業務主管都不吭聲，高層看在眼裡也不出手處理，他沒有必要身先士卒去衝撞這不合理的現象。

「可是品牌行銷部跳過業務部與你，直接跟餐廳客戶商談合作，不是會讓你在這個公司沒有角色，這樣好嗎？」我好奇追問。

「當然不好，所以必要時我會採取某些手段，彰顯自己的功能。」

靖瑤採取的策略是清楚表明立場，商請品牌行銷部提前通知對外合作案的目的，不是要阻攔或是搶著做，而是欲扮演橋樑的角色，讓相關業務同仁也了解這些合作動向，提供需要的協助。

此外，在跨部門會議上，他會就合作案與品牌行銷部分享自己的專業建議，在同仁面前展現他的素養與價值。

如果其他部門的越界行為嚴重影響業務部運作，靖瑤會以「出發點雖然無惡意，卻有了壞影響」的角度給予善意提醒，向對方解釋相關作為對業務部門的影響層面，可能導致談判籌碼的削弱、進貨方案推廣的不彰，更甚者是造成業績落後等問題，針對可能的負面衝擊提出評估與預警。「我就是做到應該做的事情，至於後續是否有人遏止，那是我層級權限範圍之外的事，我就不多糾結了。」

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因為有時候，這些踩線是主管默許的。就像我一位記者朋友所說的，他的主管在為記者分派採訪任務時，僅區分大類而不細分路線。主管的想法是，讓記者們彼此競爭，看誰能拿出最多的人脈跟資源。

有的時候，主管不插手處理越界行為，純粹事不關己、己不勞心。反正沒有牽連到自己，多一事不如少一事。

職場上的很多衝突，需要依靠個人智取。因為比起扮演正義使者或調停者的角色，更多的高階主管其實更傾向採取「隔山觀虎鬥」。

有些高階主管最擅長的作為，就是不作為。

那些擅長在組織爭鬥的人，打得多是太極，而非刀光劍影。

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》，作者：菲女狼

業績 職場

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