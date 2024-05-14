金錢不再是成功唯一指標！作家提1論述：定義會過時、自我實現才重要

編按：《感謝失業，讓我成為更好的人》是新銳作家王木木的著作。

政大廣告系畢業的王木木，不到30就成為新創公司小主管，帶領著團隊風風火火的打拼，不料卻一朝被資遣，一腳從職場巔峰墜入失業泥淖。失業後的王木木陷入迷惘，在負面情緒中打滾摸爬，嘗試找出屬於自己未來道路的方向。

雖然對工作、對人生感到困惑、不知所措，但透過大量閱讀、持續學習，王木木不斷的反思過往，藉由手中的筆，一字一句寫下屬於自己的體悟與感觸。

本書《感謝失業，讓我成為更好的人》集結王木木的感悟，詳實的記錄從失業的痛苦低谷中，再次一步一腳印、踏著堅定的步伐攀上另一座人生山岳的過程。

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成功的定義是什麼？如何成功？

沒人不想成功，成功人士的故事告訴我們：成功了，人生就幸福了。但是，成功到底是什麼呢？

我曾在臉書看到一則貼文，年薪700萬的外商主管，要開一個「百萬年薪衝刺班」，希望學員複製他的成功。他大方公布過去10年的薪水漲幅為噱頭，根據他的描述，剛畢業的月薪28K，將近30歲時，跳槽到外商，月薪超過18萬，年薪超過700萬。文末還附上一句頗具侵略性的hashtag：「用薪水打臉看不起你的人」。

看起來是很成功的人生，對吧？但是，只有年薪幾百萬的人生，才叫做成功嗎？難道年薪沒有破百萬，就是失敗者，就要被看不起嗎？這種成功的二分法，真的是成功嗎？

新聞會過時，流行會過時，科技也會過時，你有沒有想過，「成功」也會過時？

成功的定義是怎麼來的？

貨幣還沒發明之前，食物是人類最重要的生存資源。糧食不能穩定供應的稀缺性，推動人類從採集打獵，進步到定居農耕，再到工業發展，進入當代文明社會。

在這個過程中，人類發展出一套階級：擁有越多生存資源，就擁有更多支配的權力：交配、分配資源、奴役其他人類。

這個階級制度，過去曾經非常外顯，歷史上的封建和集權文化，幾乎依賴階級制度才得以發展。雖然隨著人權意識抬頭，階級制度不再外顯，但它並沒有消失，反而內化成一種個人和社會之間的契約。

貨幣發明且廣為流通之後，取代了食物和其他生存資源，原有的階級制度，變成從擁有的貨幣多寡來分類。

到了現代的知識經濟文化，判斷一個人屬於哪個階級、是否成功，最簡單粗暴的判斷方式，就是他的薪水。

「金錢成功」已經過時

在上個世代，獲取金錢和薪水最好的辦法，就是拋棄自己，在企業內奉獻生命中生產力最好的年華，就能得到一筆可觀的退休金，為自己的人生畫上成功的句點。

但是到了資訊爆炸的數位時代，我們看見上個世代的成功模式，造成很多心理問題：過勞、焦慮、個人生活與工作失衡、犧牲健康等等。

這樣的人生，是成功的嗎？只怕還走不到領退休金、畫上句點的那一刻，就先被壓力壓扁了。資訊太多，選擇太多，人生的樣貌越來越多種，為什麼成功卻只有一種定義？「金錢等於成功」的觀念已經過時了。蘋果每年都推出新一代iPhone，成功的定義也需要版本更新。

新時代的成功—「自我實現」

美國非營利組織「個體機會中心」(Populace)在2018年做了一項調查，在3000名受訪者中，只有18%的受訪者同意財富與權利等於成功人生，40%的人認為，他們更重視個人的快樂和成就。

隨著科技發展，資源不再稀缺，甚至到了過剩的程度。人們發現，金錢只能滿足馬斯洛需求理論中，底層的四個需求：生理需求、安全需求、社會需求和尊重需求。而新時代的成功，就落在金字塔頂：自我實現的需求。

做「自己的事」，才是成功

根據馬斯洛的說法，自我實現的定義是：「實現個人理想與抱負，最大程度地發揮個人能力」。哈佛大學教育博士陶德．羅斯（L.Todd Rose）訪談許多熱愛工作，且認為自己活得很有意義，已經自我實現的人們，包含天文學家、裁縫師、花藝師、沙發維修師等等。

陶德博士為這個研究下了一個結論，把自我實現描述得更具體：「自我實現，就是把自己的事做到卓越。」他發現這些充滿熱情的工作者，並不把工作當成工作，而是在做「自己的事」：自己熱愛、想做、想要更進步的領域，不只是在組織裡幫雇主做事，混口飯吃。

訪談中出現的關鍵字包含了：使命感、工作熱忱、對自己很驕傲、真誠地生活、活出天職，有的受訪者還羞赧地說：我正在活出夢想。

同時，這些受訪者都在各自的領域發光發熱，有所成就。驅動他們的不是金錢，而是興趣，驅使他們不斷投注熱情，提升專業。當興趣變成專業，再和生計結合，就能帶來很不錯的收入和名聲。也就是說，收入是把興趣做到卓越的副產品。

成功的自我實現

紐西蘭的珍妮‧麥珂米克（Jennie MacCormick）是一位享譽國際的天文學家，她已經發現超過25顆行星，發表超過20篇刊登在權威期刊的論文。

但是讓麥珂米克和其他受過正統科學訓練的天文學家不同之處，是她連張像樣的大學文憑都沒有，而她發現25顆行星的觀測站，是她用別人不要的設備、生鏽的器材，親手搭建出來的。

麥珂米克原本的人生，離成功非常遙遠。她成長於一個單親家庭，為了維持家計，她15歲就輟學，在馬廄當清潔工。21歲，她也成了單親媽媽，在速食店工作，勉強養活自己和兒子。或許這就是所謂的階級複製吧，你可以想像單親媽媽慘淡的一生：在家庭和育兒間奔波，眼下有重重的黑眼圈，想著如何才能和孩子一起生存下去。

25歲某一天，她到偏遠的鄉下拜訪親戚，親戚塞給她一個望遠鏡，叫她欣賞一下鄉下才看得到銀河。當她看見銀河的那一刻起，她就一腳跌進天文的世界—儘管她對星星和天文一無所知，但是那些星星實在是太美了，「我好想知道關於星星的一切！」在那之後，她努力自學天文知識。因為沒有什麼教育資源，她用最便宜的方式學習：到天文館參加免費講座，然後自己動手做，慢慢精進自己的觀測功力。

1999年，她在自家後院，用簡陋的設備搭建了自己的觀測站。5年後，一個沒有天文背景的素人，用一種「重力透鏡效應」的複雜觀測技術，發現了一個新的行星；過幾年，她又發現一顆新的小行星，她把這顆小行星命名為「紐西蘭」。這是200多年來，第1位發現新行星的業餘人士，上一個人是1781年發現天文星的英國天文學家威廉·赫雪爾（William Herschel）。

為了充分發揮自己的能力，麥珂米克更主動協助全球天文學家，蒐集研究需要的觀測資料，因為觀測資料的品質很好，做出口碑，許多研究團隊都喜歡找她合作。於是，越來越多研究機構捐贈設備到她的陽台觀測站，現在這個觀測站十分有規模。她還曾受邀到俄亥俄州州立大學的天文學系演講，這個機會，連她自己都意想不到：「你能想像嗎？一個15歲輟學的人，竟然對著教授大談天文學！」

麥珂米克的人生，完美詮釋了新時代所需要的成功，「自我實現」：做自己的事，並且做到卓越，擁有健康平衡的心靈和生活，發揮自己的能力、貢獻所長，活出夢想，同時填飽肚子。

（本文摘自好的文化《感謝失業，讓我成為更好的人》，作者：王木木）